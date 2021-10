WISET 전남지역 목포대사업단, 젠더혁신 인식개선 학생특강 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) WISET 전남지역 목포대사업단(단장 이재빈)은 지난 21일에 목포대학교 공과대학 학생들을 대상으로 젠더혁신 인식개선 학생특강을 온라인으로 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 특강은 전남여성가족재단 지희정 선임연구원을 초청해 ‘대학생의 젠더감수성 향상’이라는 주제로 특강을 진행했다.

4차 산업혁명 시대에 양성평등 관점이 갖는 중요성과 생활 속에 있는 성 고정 관념과 성차별에 대해 알아보는 시간을 가졌다.

지희정 강사는 남·여 간의 공동체 의식, 성 인지 감수성 등에 대해 설명했으며 “공동체 구성원과의 상호존중과 협력을 통해 평등한 공동체로서의 발전을 추구하는 자세를 가져야 한다”고 말했다.

또한, 참석한 학생들을 대상으로 양성평등에 대해 의견을 묻고 논의했으며, 이에 대한 사례를 들어 문제를 해결할 수 있는 대안을 제시했다.

특강에 참여한 학생은 “이번 특강을 통해 젠더감수성에 대해 쉽게 이해할 수 있어 좋았고, 좀 더 관심을 두게 됐다”고 소감을 밝혔다.

이번 특강은 Zoom을 통한 온라인으로 진행됐으며, 30여 명의 학생이 특강에 참여하는 성과를 보였다.

