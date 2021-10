해군사관생도 67일간 항해훈련

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]해군사관학교 사관생도들이 67일간의 원양 항해 훈련에 돌입한다.

22일 해군은 해군사관학교 76기 사관생도 152명과 함정 승조원 등 약 540명으로 구성된 '2021 해군 순항훈련전단'이 22일 해군제주기지에서 환송식과 함께 출항한다고 밝혔다.

순항훈련전단은 미국 알래스카를 시작으로 캐나다 빅토리아, 미국 샌디에이고, 하와이, 괌 등 2개국 5개 항에 차례대로 기항하면서 강도 높은 교육훈련을 받게 된다. 방문국과의 연합 기회훈련에도 참여해 연합작전 수행 절차를 현장에서 직접 보고 배우게 된다. 특히 이번 순항훈련전단은 우리 해군으로는 처음으로 북극권 베링해를 항해하고 알래스카항에 기항할 예정이다. 신(新) 북방항로 개척이라는 의미가 있다.

군사외교와 보훈활동도 이뤄진다. 캐나다 빅토리아에서는 6·25전쟁 가평전투 70주년 기념행사에 참가한다. 하와이에서는 태평양 국립기념묘지 내 6·25전쟁 참전용사 헌정 기념석 설치를 지원할 예정이다. 또 기항지마다 6·25 참전용사들에게 영상 메시지와 기념품을 전달하기로 했다.

다만, 지난해에 이어 올해도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 기항 횟수 등은 예년에 비해 축소됐다. 백신접종 완료자만 훈련 참가자로 선발했다. 출항 전 2주간의 예방적 격리와 2회의 PCR 검사를 마쳤다. 함정에는 PCR 검사장비와 신속항원검사키트를 적재하고 의무인력이 보강됐다. 아울러 유증상자 발생에 대비해 별도의 독립된 격리구역을 지정하고 음압 이송 카트와 위·중증 치료제 등이 구비했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr