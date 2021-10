KOTRA, '2022년 한국이 열광할 세계 트렌드' 도서 출간

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA가 '2022 한국이 열광할 세계 트렌드' 도서 시리즈를 22일 발간했다.

한국이 열광할 세계 트렌드 시리즈는 세계 84개국 127개 해외무역관에서 근무 중인 KOTRA 직원들이 현지에서 수집한 참신한 비즈니스 사례를 소개하는 책이다. KOTRA는 2011년부터 이 책을 매년 출간하며 글로벌 비즈니스 흐름을 쫓고 있으며 올해로 열 번째 출간을 맞았다.

KOTRA는 2022년 세계 트렌드를 4가지 주제로 나눠, 10가지 키워드를 꼽았다.

첫 번째 주제는 '치유사회'로 키워드는 마음케어와 가족의 재정의다. 코로나19로 디지털화가 확산되면서 피로감과 고립감을 느끼는 사람이 늘어났다. 이들의 마음을 돌보고 가족의 역할마저 대신하는 기술의 발전을 짚어본다.

두 번째는 '새로운 놀이'다. 비대면 방식으로 즐길 거리를 찾는 사람들을 위해 하이퍼 엔터테인먼트(Hyper Entertainment)와 퓨처 푸드(Future Food)·리큐어(Liquor)를 다뤘다. 가상 세계에서 어떻게 모이고 즐길 수 있는가에 대한 궁금증을 해결해 줄 다양한 비즈니스를 소개한다.

세 번째는 '미래의 일상'이다. ▲모듈러 라이프(Modular Life) ▲데일리 터치 케어(Daily Touch Care) ▲스마트 타운(Smart Town)을 통해 주거와 도시의 변화, 그리고 더욱 중요해진 건강관리에 대한 혁신 기술을 소개하고 우리의 일상이 디지털화돼가는 현주소를 살펴봤다.

마지막은 '공존사회'다. 산재해 있는 환경 문제를 해결하기 위한 전 세계의 노력을 ▲컨셔스 패션(Conscious Fashion) ▲물과의 전쟁 ▲제로(Zero) 이코노미로 소개했다. 특히 물 부족을 해결하기 위한 혁신적 아이디어, 가치에 중심을 둔 패션산업의 변화 등을 엿볼 수 있다.

KOTRA는 키워드마다 3~5개의 비즈니스 사례를 담아 모두 36개의 비즈니스 사례를 소개한다. 명상 웨어러블 디바이스부터 소리의 촉감까지 전달하는 조끼, 우주에서 숙성한 와인 등 지구 곳곳의 다양한 사례를 담았다.

KOTRA는 도서 출간을 기념해 다음 달 16일 '2022 글로벌 비즈니스 트렌드 온라인 설명회'도 개최한다. 설명회는 글로벌·경제·소비·기술 분야의 트렌드 변화를 다루며 KOTRA 해외시장뉴스 누리집에서 참가 신청이 가능하다.

유정열 KOTRA 사장은 "비대면화가 가속화되면서 사람들은 점점 감정을 우선시하게 되고, 기술의 역할은 더욱 커졌다"며 "이번 출간하는 도서가 이러한 변화에 대응하는 방법을 익히고 새로운 비즈니스의 영감을 얻는 것에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr