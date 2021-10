"디폴트 됐던 中 헝다 협력사 달러채권, 만기일 3개월 이상 연장"

[아시아경제 김수환 기자] 300조원이 넘는 부채로 파산 위기에 몰린 중국 2위 부동산 업체 헝다(恒大·에버그란데)의 협력사 쥐샹(鉅祥·Jumbo Fortune)의 달러 채권이 이달 초 디폴트가 선언된 이후 2주여만에 채권 만기일이 연장됐다.

21일 주요 외신에 따르면 이날 2억6000만달러(약 3000억원)에 달하는 쥐샹의 채권 만기일이 최소 3개월 이상 연장된 것으로 전해졌다.

앞서 홍콩증시 상장 기업인 쥐샹이 발행한 2억6000만달러의 달러채권의 만기가 지난 3일 도래한 바 있다. 이에 해당 채권은 디폴트가 선언됐다.

헝다그룹은 이 채권 담보인에 포함돼 있다.

이날 쥐샹의 채권 만기일 연장 소식은 오는 23일로 예정된 헝다의 달러화 채권 이자 지급시한을 2일 앞두고 나왔다.

헝다가 23일까지 채권 이자를 지급하지 못하게 되면 공식 디폴트가 선언된다. 특히 유동성 위기를 넘기기 위해 계열사 지분 매각에 나서고 있는 헝다는 전날 부동산 관리 사업 계열사인 헝다물업 지분 50.1%를 부동산 개발 업체인 허성촹잔(合生創展·Hopson Development)에 파는 계약이 무산됐다.

헝다의 자금 확보 계획이 차질을 빚으면서 23일까지 채권 이자를 지급하지 못할 가능성이 커졌고 디폴트 위기가 현실화될 것이라는 우려가 나왔다.

이 같은 우려 속에 이날부터 홍콩증시에서 거래가 재개된 헝다 주식은 10%가량 급락한 채로 거래를 시작했다.

이처럼 헝다의 파산 위기가 고조되면서 중국 부동산 업계 전반에 연쇄효과를 일으킬 것이라는 우려가 제기되고 있다.

전날 중국 부동산 업계 41위인 신리가 달러 채권 상환 기한인 지난 18일까지 이자 지급에 실패하면서 디폴트를 냈다. 지난 5일에는 또 다른 부동산 업체인 판타지아도 공식 디폴트가 선언됐다.

부동산 기업 모던랜드는 이날부터 홍콩증시에서 거래가 정지된 가운데 오는 25일로 예정된 달러 채권 만기일 연장을 위한 투자자들과의 협의를 중단했다고 밝혔다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr