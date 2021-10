[2021 국감]"28개 대학, 검정고시 출신 수시 학종 응시 제한"

한양대, 경기대, 군산대 등 28개 대학에서 일부 또는 전면 제한

기회 균등 전형에서만 검정고시 출신 응시 허용하기도

헌재, 2017년 검정고시 출신 수시 응시 제한 입시요강 위헌 결정

[아시아경제 한진주 기자] 검정고시 출신들의 수시 응시 기회를 제한하는 대학들이 28곳에 달하는 것으로 나타났다.

21일 국회 교육위원회 소속 권인숙 더불어민주당 의원은 5개 국립대를 포함해 28개 대학이 검정고시 출신자의 학생부종합전형 응시를 제한하고 있다고 밝혔다.

사립대 중에서는 경기대·한양대·성공회대 등 23개 대학, 국립대 중에서는 군산대·전남대·한경대·한국교통대·한국해양대 등의 5개 대학이 검정고시 출신자의 학종 전형 지원을 일부 또는 전면 제한하고 있다.

경기대 등의 대학에서는 기초생활수급자나 차상위계층의 학생들을 대상으로 하는 고른기회대상자 전형 또는 특수교육대상자 전형에만 검정고시 출신의 지원을 허용하는 방식으로 검정고시 출신을 차별하고 있었다.

국립대인 군산대는 다문화가정자녀 전형, 국가보훈대상자 전형, 고른기회 전형으로 지원 가능 전형을 한정하는 등 검정고시 출신자의 응시 기회를 제한했다.

헌법재판소는 2017년 검정고시 출신자의 수시 응시를 제한한 것에 대해 위헌이라는 결정을 내린 바 있다. 당시 헌재는 "수시 모집 응시자들에게 동등한 입학 기회가 주어질 필요가 있다"며 "수시모집에서 검정고시 출신자에게 기회를 박탈한다는 것은 합리적인 차별이라고 보기 어렵다"고 밝혔다.

이에 대해 권인숙 의원은 "모든 국민이 능력에 따라 균등하게 교육 받을 권리가 있다는 것은 헌법에도 명시되어 있는 내용"이라며 "여전히 국립대를 포함한 수십개 대학에서 검정고시 출신자의 학종 지원을 제한하는 것은 차별적인 처사이자 국민들의 교육권 침해에 해당하며, 이를 해결하기 위한 교육부의 대응이 필요하다"고 말했다.

