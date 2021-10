이재명 “野 질의 기대치 이하..음해성 공격·일방적 주장”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 20일 경기도청에서 열린 국회 국토위 국정감사를 두고 "오히려 대장동과 관련해서는 첫날(18일 행안위 국감) 질의보다 기대치 이하였다"고 했다. 그러면서 국민의힘을 향해 "없는 사실을 지어내서 음해하고 질문을 빙자해서 공격하는 것은 옳지 않다. 저렇게 일방적으로 주장하고 허위 주장을 하니 진실이 자꾸 가려진다"고 비판했다.

이 후보는 이날 오전 국토위 국감이 정회하자 기자들과 만나 이같이 언급한 뒤 "(야당 의원들이) 소리 지르는 게 많은 걸로 봐서 하실 말씀이 정당성이 없어서 그런 것 아닐까 하는 생각도 들었다"고 말했다.

이 후보는 대장동 개발 당시 실무진의 '초과이익 환수조항 건의'가 수용되지 않을 두고 야권이 자신의 배임을 주장하는 데 대해 "회의록에도 나오지만 초과이익을 환수하자는 실무자 의견을 내부에서 채택하지 않았다는 내용은 당시 보고받은 바 없다. 논쟁거리가 안 된다"고 선을 그었다. 그는 "왜 확정이익으로 했느냐고 하는데, 원래 금리가 떨어지거나 저금리 상태에서는 고정금리로 한다"고 했다.

그는 '국감 이후 지사직을 사퇴한다고 했는데 언제 사퇴할 것이냐'는 질문에는 "생각 중이다. 아직 모른다. 미정"이라고 답했다.

