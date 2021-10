기계선진국 獨·日 수출 이끌었다

김동섭 효동기계공업 대표 금탑산업훈장 수훈

우리나라 기계산업 기술발전을 선도해온 것으로 평가받은 김동섭 효동기계공업 대표가 금탑산업훈장을 수훈했다. 김 대표를 비롯해 올해 기계산업 발전에 기여한 유공자 49명에 대한 포상이 이뤄졌다.

산업통상자원부(장관 문승욱)와 한국기계산업진흥회(회장 손동연)는 일산 킨텍스에서 열린 '2021 한국산업대전'에서 기계로봇항공산업 발전유공 포상을 진행했다고 20일 밝혔다. 기계로봇항공산업 발전유공 포상은 수입 의존도가 높은 핵심 자본재분야에서 세계 최고의 기술 확보를 위해 전념해 온 기계산업계 임직원의 사기 진작을 위해 1984년부터 실시하고 있다.

올해 금탑산업훈장을 받은 김동섭 대표는 초대형 2200t 포머(Former) 개발 등 기술 개발을 통해 연간 3000만 달러 이상의 수입대체 효과를 낸 공로를 인정받았다. 그는 기계 선진국인 독일, 일본, 미국 등으로 수출 증대도 이끌었다. 또 뿌리기업, 소재부품기업의 4차 산업혁명 대응과 스마트 팩토리 구축에 필요한 생산공정 IT화, 융복합화 등 기계산업의 글로벌 경쟁력 확보에 기여했다.

은탑산업훈장은 각종 산업용 펌프를 국내외 시장에 공급하며 펌프 국산화 개발에 헌신해온 김종수 덕지산업 대표가 수상했다. 산업포장은 설비 국산화로 수질환경개선에 기여한 황문기 뉴보텍 대표, 스마트 팩토리 구축으로 산업환경 변화에 선도적으로 대응한 오춘길 현대정밀 대표, 28년간 농기계 개발과 수출에 종사하며 농기계산업 발전에 기여한 유장영 대동 상무보 등 3명이 수상했다.

대통령 표창은 조영호 대경기업 대표 등 5명과 기업부문 오텍 등 2개사가 수상했으며 국무총리 표창은 김진일 코론 대표 등 7명과 기업부문 디에이티신소재 등 2개사, 산업통상자원부장관 표창은 임대순 마이크로엑츄에이터 대표 등 18명과 10개 기업이 각각 받았다.

이번 포상이 진행된 한국산업대전은 22일까지 온·오프라인이 융합된 메타버스 산업전시회로 열리며 디지털 혁신 전략에 발맞춰 스마트 팩토리, 로봇, 인공지능 등 최첨단 ICT 기반의 융합 제품을 선보인다. 중소·중견기업의 판로 개척 지원을 위해 발전 6사의 구매 실무자와 협력기업의 1대 1 특별 구매상담회가 진행되며 코트라와 협력으로 중국, 베트남, 사우디, 일본 등 7개국 해외 바이어를 온라인으로 초청해 화상 수출 상담회도 개최한다. 또 '위드코로나 시대의 산업지능화, 메타버스, XR의 미래'라는 주제로 디지털 혁신 컨퍼런스도 열려 국내외 글로벌 IT 기업의 디지털 전환 전략을 확인할 수 있을 것으로 전망된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr