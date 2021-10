이재명, 거듭 사과…"유동규 구속, 입이 100개라도 할 말 없다"

18일 경기도 국정감사

대장동 개발이익, 완전히 회수하지 못한 건 분명

상실감으로 아파하는 국민께 사과

[아시아경제 장세희 기자]이재명 경기도지사는 18일 대장동 의혹과 관련해 거듭 사과의 뜻을 밝혔다.

이 지사는 이날 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사 마무리 발언에서 뇌물, 배임 등 혐의로 구속된 유동규 전 성남시도시개발공사 기획본부장에 대해 "입이 100개라도 사실 할 말이 없는 일이고, 인사권자로서, 관리자로서 저의 부족함 보여주는 것이기에 이 점에 대해서 다시 한번 깊이 사과 말씀을 드린다"고 밝혔다.

그는 이어 "제가 대학원 논문으로 부정부패 연구를 했을 만큼 부정부패 관심도 많고 최소화하기 위해 정말 혼신의 노력을 다했습니다만, 불행하게도 제가 지휘했던 사람 중에 문제가 발생한 것 같다"고 밝혔다.

대장동 의혹과 관련해선 "이 일을 담당했던 사람의 하나로서 정말 무한 책임감을 느낀다"며 "제가 최선을 다했다고 하지만 부족해서 (대장동 개발이익을) 완전히 회수하지 못한 건 분명하다"고 강조했다.

그는 마지막으로 "이 자리를 통해 다시 한번 상실감과 배제감으로 아파하는 국민 여러분께 사과 말씀드린다"며 "앞으로 더 좋은 정책과 제도로 다시는 이런 일들이 벌어지지 않도록 민간이 정치 권력과 야합해서 부당한 불로소득을 대거 취득하고 국민에게 상대적 박탈감 느끼지 않게 하는 데 최선을 다하겠단 말로 책임지겠다"고 강조했다.

