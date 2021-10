이재명 "유동규 제외하고 김만배·정영학·남욱 잘 모른다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도지사는 최근 언론에 오르내리고 있는 대장동 개발사업 논란의 핵심 인물들에 대해 얼마나 알까?

이 지사는 18일 수원 경기도청에서 진행된 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 증인으로 출석해, 최근 집중 거론되고 있는 유동규ㆍ김만배ㆍ정영학ㆍ남욱 등 이른바 '대장동 4인방'에 대해 질문을 받았다.

이 지사는 먼저 "유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장은 일을 맡겼던 부하 직원 중 하나"라고 답했다. 이어 "수없이 공개석상에서 돈은 마귀다. 본인도 모르게 오염된다고 이야기를 했다"며 "청렴을 그렇게 기회 있을 때마다 강조했는데, 가족이나 측근은 없었지만 같이 일했던 부하직원이 논란이 돼 수치스럽다"고 전했다.

이 지사는 유 씨가 1년도 훨씬 넘은 시점에서 경기관광공사 사장으로 있을 때 380억원 규모의 영화 투자 자금을 요청해 검토 끝에 거절했더니 바로 경기관광공사 사장직에서 옷을 벗고 나갔다며 이후 단 한 차례도 연락을 하지 않았다고 덧붙였다.

이 지사는 김만배 씨에 대해서는 아주 오래전에 인터뷰를 와서 한 번 만난 적이 있을 뿐 이후 만난 적은 없었다고 밝혔다.

또 정영학 회계사와 남욱 변호사에 대해서는 전혀 모른다고 답했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr