"김만배 구속영장 재청구하라!"‥ 김진태, 김오수 총장 직격

"김오수 총장이 성남시 고문변호사였으니 수사팀 고충 이해"

"여당 대선후보 수사는 변죽만 울리다 끝낼 건가" 일갈

[아시아경제 라영철 기자] 대장동 개발 특혜·비리 의혹을 수사 중인 검찰이 수사 능력마저 의심받는 난맥상을 드러내자, 검사 출신의 김진태 국민의힘 춘천 갑 당원협의회 위원장이 김오수 검찰총장과 수사팀을 강하게 비판하고 나섰다.

김 위원장은 18일 사회관계망서비스(SNS)에서 최근 화천대유자산공사 대주주 김만배 씨에 대한 검찰의 구속영장 기각과 관련, "예고된 참사였다. 검찰 수사가 시늉만 하는 티가 났다"고 일갈하며 "딸랑 녹취록 하나 갖고 다른 조사도 없이 김만배 구속영장을 청구하더니 결국 기각됐다"고 힐난했다.

그는 "하라고 할 땐 안 하더니 기각된 다음 날 성남시청을 압수수색한다고 부산을 떨었다"며 지적하고 "그나마 시장실엔 가보지도 않았고 일의 순서도 바뀌었다. 압수수색을 하고 나서 영장을 청구했어야 했다"며 김 총장과 검찰의 수사 능력을 의심했다.

특히, "김오수 (검찰) 총장이 성남시 고문변호사였으니 수사팀의 고충이 이해가 된다"고 비꼬며 "김 총장은 후배들 불편하게 하지 말고 이번 사건에서 손을 떼야 한다. 그게 상식"이라며 직격했다.

이어 "그런데도 굳이 일을 하겠다면 제대로 해야 하고 김만배 영장을 재청구하면 오해에서 다소 벗어날 수 있다"고 훈수를 뒀다.

김 위원장은 또 "이번엔 하는 척만 하지 말고 압수수색 결과에 경찰로부터 유동규 휴대폰 포렌식 결과까지 넘겨받아 증거를 보완해서 해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "이재용은 영장 청구 두 번 만에, 우병우는 세 번 만에 구속됐다. 적폐 수사는 지옥까지 쫓아가고 여당 대선후보 수사는 변죽만 울리다 끝낼 건가"라며 일갈했다.

앞서 14일 법원은 김 씨를 소환해 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "피의자의 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면에 피의자에 대한 구속의 필요성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다"며 영장을 기각했다.

이에 신속한 증거 확보가 수사 성패의 관건인데도 수사팀의 성남시청 압수수색은 '뒷북'이라는 비판을 받았고 시장실과 비서실을 제외한 것도 논란이 되고 있다.

또한 수사팀이 성남시청 압수수색 때 시장실을 대상에 포함하지 않은 것은 수사가 기대에 못 미친 수준이거나 수사 의지가 부족한 게 아니냐는 비판도 확산하고 있다.

심지어는 검찰 윗선의 제지 또는 개입이 있었던 게 아니냐는 의혹과 검찰 수사에 대한 불신까지 제기되는 상황이다.

이런 지적에 대해 검찰은 "수사 단계에 따른 수사상황을 모두 고려해 압수수색영장을 청구·집행했다"고 해명했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr