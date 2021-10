유승민 "文 대통령과 선긋기 나선 與…민망하지 않나"

"정권교체 운운, 친문·이낙연 지지자들도 그렇게 생각할까"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 대선 경선 후보인 유승민 전 의원이 여당을 향해 "문재인 대통령과 선긋기에 나선 모양"이라며 "좀스럽고 민망하지 않나"라고 꼬집었다. 송영길 더불어민주당 대표가 '이재명 후보가 당선돼도 정권교체'라는 취지로 주장한 것을 두고 비꼬아 비판한 것이다.

유 전 의원은 18일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "이재명 당선이 정권교체라니. 송영길 대표가 급하긴 급한 모양"이라며 "민주당 대선 후보 경선 과정에서 '민주 정부 4기의 탄생'이라고 외쳐놓고, 이재명 후보가 대통령이 되는 것은 정권교체라는 황당한 말을 꺼냈다"라고 말했다.

이어 "이재명 후보의 말을 그대로 돌려드린다. 이재명 당선이 정권교체라고 하는 건 '친일파가 독립군 행세하는 것'이 아니고 무엇이겠나"라고 질타했다.

그러면서 "전과 4범에, 패륜적인 쌍욕을 일삼은 후보, 대장동 게이트의 주범이 집권 여당의 대통령 후보라는 것 자체가 대한민국에 수치스러운 일"이라며 "분노하는 민심이 두려울 거다. 동정표라도 얻을 심산이면 차라리 국민 앞에 용서를 구하시라"고 일갈했다.

유 전 의원은 "정권교체 운운하면서 문재인 대통령을 깎아내리는 걸 보니 본격적인 선 긋기에 나선 모양인데 친문과 이낙연 후보 지지자들도 그렇게 생각할까"라며 "국민이 그 말에 속을까"라고 묻기도 했다.

앞서 송 대표는 이날 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연한 자리에서 이재명 더불어민주당 대선 후보가 대통령으로 당선되는 게 사실상 '정권교체'에 가깝다는 취지로 주장했다.

방송 진행자가 '정권교체를 바란다는 국민 여론이 정권 재창출 여론보다 높다'고 질문하자 송 대표는 "이재명 후보가 당선돼도 새로운 정권을 창출하는 것이다. 문재인 대통령께서 다시 출마하는 게 아니지 않나"라며 "새로운 정권 창출, 문재인 정부의 장점을 계승하되 부족한 점은 보완, 변화시켜 나간다, 이것을 강조함으로써 국민들의 요구를 수렴하려고 한다"고 답했다.

또 "이재명 후보가 문재인 정부의 무슨 총리나 각료나 핵심 역할을 했던 분이 아니지 않나"라며 "경기지사로 지방행정을 했고, 핵심 주류 그룹이 아니었다. 그래서 변화에 대한 기대가 있다. '이재명은 한다면 합니다'라는 게 있다"라고 거듭 강조했다.

