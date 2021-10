'김건희 계좌' 놓고 맞붙은 尹-洪…"이번주 공개"VS"핵심 증거여야"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원이 윤 전 총장의 부인 김건희씨의 증권계좌 공개를 놓고 맞붙었다.

홍 의원 캠프의 여명 대변인은 18일 성명서를 통해 "윤 전 총장 측이 공개해야 할 계좌는 김씨의 주가조작 가담 의혹을 규명할 수 있는 핵심 증거물이어야 한다"며 "그 계좌는 도주한 주가조작범 이정필이 관리한 김씨와 장모 최은순씨 도이치모터스 주식 거래 계좌인 'S증권 계좌'여야만 할 것"이라고 강조했다.

지난 15일 진행된 1대 1 맞수토론에서 홍 의원은 김씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹을 지적했고, 윤 전 총장은 "계좌 거래내역을 공개하겠다"고 약속한 바 있다.

홍 의원 측은 계좌 공개를 재촉하고 있는 상황이다. 여 대변인은 이날 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "우선 (윤 전 총장) 부인 김씨가 주가 조작 의혹을 받고 있는 도이치모터스 권모 대표와 특수거래 관계가 10년 동안 이어져 왔고, 권 대표 소개로 주가 조작 선수인 이정필씨가 김 씨의 계좌를 관리했다. 18억원에 해당하는 돈이다. 또한 도이치모터스 주식을 8억원 정도 사들인 후로부터 2년 동안 주가 조작 정황이 발견된다"며 "윤 전 총장이 토론회에서 말씀하신대로 증권 계좌 거래 내역을 공개해야 한다고 본다"고 얘기했다.

윤 전 총장 측은 이번 주 내로 계좌를 공개할 계획이다. 같은 라디오에 출연한 윤 전 총장 캠프의 윤희석 공보특보는 '증권 계좌는 언제 공개하나'라는 질문에 "이번 주 중에 하기로 했다"며 "공개 촉구한다는 논평까지 있었는데 조금만 기다리면 (되는데) 뭐 급하게 왜 그러는지 모르겠다"고 맞받아쳤다.

