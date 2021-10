대동, 퍼스널 모빌리티 ‘스마트 로봇체어’ 체험단 모집

5시간 완충으로 최대 25km주행 가능

26일까지 홈페이지서 무료 체험단 모집·사전예약 접수 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 퍼스널 모빌리티 제품을 개발 중인 대동그룹이 ‘스마트 로봇체어’의 고객 평가 행사를 진행한다.

대동은 스마트 모빌리티 제품인 스마트 로봇체어의 체험단 및 사전 예약 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번에 선보이는 스마트 로봇체어는 2륜 전동 기반 스쿠터, 자전거, 퀵보드 보다 안전감 있고 편하게 사용 가능한 전동 모빌리티 제품이다. 4륜 전동휠 구동 방식으로 편안한 승차감과 주행감을 제공한다. 최대 속도는 15km/h이며 5시간 완충으로 최대 25km까지 주행 가능하다.

제품은 충돌 방지 기능과 블랙 박스를 탑재해 사용 안전성을 극대화했다. 인체공학적 설계로 의자의 쿠션감부터 조작 버튼이나 레버류 등의 그립감이나 터치감이 뛰어난 것도 특징이다. 승용차에 2단 분리해 적재 및 보관이 가능하고 일상 생활부터 여행이나 관광 등의 외부 활동에서 쉽게 사용할 수 있다. 블루투스 기반의 원격조정·실내 자율주행 등의 기능도 탑재할 계획이라고 대동 측은 덧붙였다.

사전 구매 예약 및 체험단 신청은 대동 스마트 체어 홈페이지에서 오는 26일까지 접수한다. 사전 예약 고객은 10% 할인 혜택을 제공한다. 20명을 선발하는 체험단은 전원에게 스마트 로봇체어의 체험 기회와 함께 5만원 상당의 건강기능 식품을 증정한다. 또 2명을 추첨 해 내년 하반기 생산 예정인 스마트 로봇체어도 선물한다.

감병우 대동 미래사업추진실장은 “제품의 사용성과 안전성에 대한 실사용자의 사용 평가를 통해 상품 가치를 극대화하기 위해 체험단을 진행한다”며 “향후 선보일 E-바이크 등 모빌리티 제품에 있어서도 다양한 방식과 채널을 통해 고객의 의견과 평가를 듣고 이를 반영해 개발할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr