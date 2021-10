바이오株 실적 우려에 헬스케어 ETF도 ‘비실’

바이오株 약세에 수익률 하위 10개 종목 중 7개 차지

[아시아경제 송화정 기자]바이오주들의 약세가 이어지면서 헬스케어 상장지수펀드(ETF)도 부진한 흐름을 보이고 있다. 3분기 실적 부진 우려 등이 바이오주의 주가를 억누르고 있어서다.

18일 한국거래소에 따르면 이달 들어 TIGER KRX바이오K-뉴딜은 9.68% 하락해 전체 ETF 중 두 번째로 낙폭이 컸다. KODEX 헬스케어(-8.20%), TIGER 헬스케어(-8.09%), ARIRANG KRX300헬스케어(-7.63%), KBSTAR 헬스케어(-7.05%), TIGER 코스닥150바이오테크(-7.02%), KODEX 바이오(-6.75%) 등도 모두 큰 폭으로 떨어졌다. 수익률 하위 10개 종목 중 7개 종목이 헬스케어 ETF였다.

ETF들의 이 같은 부진은 바이오주들의 약세 탓이다. 바이오 대형주들의 주가는 최근 부진한 흐름을 보였다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 2,500 등락률 -1.14% 거래량 219,362 전일가 220,000 2021.10.18 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일셀트리온, 휴미라 바이오시밀러 '유플라이마' 식약처의 국내 품목 허가 획득반발 매수세 유입…코스피 2944선에서 상승 마감 close 은 최근 한 달간 20.15%나 하락하며 시가총액 순위가 10위로 밀려났다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,200 전일대비 400 등락률 -0.45% 거래량 200,088 전일가 89,600 2021.10.18 11:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등코스피, '2970선' 상승세 지속...기관 나홀로 순매수 close 는 23.87% 빠져 11만원대였던 주가가 8만원대로 떨어졌다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,300 전일대비 600 등락률 -0.48% 거래량 52,548 전일가 123,900 2021.10.18 11:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등코스피, '2970선' 상승세 지속...기관 나홀로 순매수코스피, 개인·기관 동반 매수 '2980선' 회복..."유가 급등세는 부담" close 도 19.34% 하락했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 866,000 전일대비 3,000 등락률 -0.35% 거래량 17,113 전일가 869,000 2021.10.18 11:19 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수코스피 '힘겨운 3000' 지키기코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등 close 는 같은 기간 6.86% 떨어졌고 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 52,300 전일대비 400 등락률 +0.77% 거래량 204,802 전일가 51,900 2021.10.18 11:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내 close 과 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 75,900 전일대비 300 등락률 -0.39% 거래량 83,764 전일가 76,200 2021.10.18 11:19 장중(20분지연) 관련기사 반발 매수세 유입…코스피 2944선에서 상승 마감기관 매수세에 반등하는 코스피…상승세 이끄는 자동차·플랫폼株악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등 close 은 각각 18.27%, 4.75% 빠졌다. 코로라19 경구용 치료제 개발로 백신 및 치료제 개발 모멘텀이 약화된 상황에서 3분기 실적 부진 우려까지 겹친 영향이 컸다.

신한금융투자는 셀트리온의 3분기 실적이 시장 전망치(컨센서스) 대비 매출액은 23%, 영업이익은 32% 하회할 것으로 내다봤고, 셀트리온헬스케어도 영업이익이 컨센서스를 약 19% 밑돌 것으로 전망했다. 코로나19 이후 실적 고성장세를 기록했던 진단키트 업체들도 전분기 대비 매출액과 영업이익이 각각 16.9%, 23.2% 감소할 것으로 예상된다. 이동건 신한금융투자 연구원은 "경구용 치료제 등장으로 국내 코로나19 치료제, 백신 개발 모멘텀은 약화됐으며 3분기 제약·바이오 기업들의 실적 관련 모멘텀도 제한적일 것"이라며 "바이오 대형주 중 셀트리온그룹의 실적 부진이 이어질 것으로 예상되며 에스테틱 업체들의 실적 모멘텀도 제한적"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr