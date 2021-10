"누리호 발사 장면은 비대면으로 지켜보세요"

과기정통부, 고흥군 발사 당일 주변 구역 전면 통제

코로나19 때문에 우주전망대도 오후 2시 이후 폐쇄

[아시아경제 김봉수 기자] 한국형 우주발사체 누리호의 첫 발사 장면은 아쉽게도 코로나19 상황 때문에 온라인 동영상과 방송 등을 통해 '비대면'으로 지켜봐야 한다.

과학기술정보통신부와 전라남도 고흥군청은 오는 21일 한국형 발사체 누리호의 발사와 관련해 일반 국민들의 현지 방문 자제를 요청한다고 17일 밝혔다.

누리호는 발사 당일 기상 상태에 따라 오후 4시를 전후로 발사될 예정이다. 이 시간을 전후로 정부는 나로우주센터 주변의 인원·장비·시설의 안전을 확보하기 위해 육상으로 인근 3km 반경의 접근을 전면 통제한다. 해상도 비행방향 폭 24km x 길이 78km 구역이 출입할 수 없다.

코로나 확산 방지를 위해 예전 나로호 발사 때 일반 국민들이 응원을 진행했던 우주발사 전망대는 고흥군에서 발사일 오후 2시 이후는 폐쇄할 예정이다. 여수시, 고흥군 등 별도의 인근 지역에서는 통제나 인원 제한은 없다. 그러나 해당 지역자치단체는 단체 인원이 모일 경우 방역 상황을 고려하여 거리두기 등 방역수칙을 스스로 준수할 것을 당했다.

대신 과기정통부는 한국항공우주연구원과 공동으로 네이버TV, 유튜브 채널을 통해 발사 현장에서 진행하는 생방송을 송출한다. 당일 네이버 검색창 하단의 링크(연결)를 통해 접속할 수 있으며, 시청자는 댓글을 통해 생방송에 실시간으로 참여가 가능하다. 다수의 방송사가 발사 당일 현장을 생중계할 예정으로 방송TV를 통해 시청이 가능하다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr