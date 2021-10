64년만의 이른 한파…서울 '첫 얼음'도 보름 일찍 관측

[아시아경제 송승섭 기자]17일 서울에 이른 한파가 닥치면서 지난해보다 약 보름 일찍 첫 얼음이 관측됐다.

이날 서울은 아침 기온이 0도 안팎으로 떨어지면서 첫 얼음이 얼었다. 얼음은 기상관측장비 내 금속용기에 담긴 물이 언 것을 의미한다. 서울 첫 얼음은 지난해보다 일주일, 평년보다는 17일 빨랐다.

이날 서울 최저기온은 1.3도로 -0.4도를 기록한 1957년 10월 19일 이후 64년 만에 가장 낮았다. 서울 중구와 은평구는 최저기온이 각각 -0.4도와 -1.8도로 0도를 밑돌았다.

다른 지역에서도 첫 얼음이 얼거나 첫 서리가 내렸다. 대관령(-5.0도)과 철원(-2.6도), 파주(-2.0도), 춘천(-1.2도), 동두천(-0.9도), 영월(-0.1)은 오전 9시 기준 최저기온이 영하를 기록했다.

전국 한파특보는 이날 오전 10시 전부 해제됐다. 다만 추위는 18일 아침까지 이어질 전망이다. 다음날 최저기온은 -1~8도, 최고기온은 13~20도로 예보됐다.

