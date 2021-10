野, '이재명 국감 참석' 앞두고 대장동 총공세 "특검만이 실체 수사"

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선후보(경기도지사)의 국감 출석을 하루 앞둔 17일 "특검만이 대장동 사건의 실체를 명명백백히 수사할 수 있다"면서 이 후보를 향한 대장동 개발특혜 의혹에 공세를 시작했다.

이날 양준우 대변인은 논평에서 "이 후보는 직접 본인 입으로 이(대장동) 토건비리 사업을 설계했다는 자백까지 했고, 최소 10건의 관련 공문서에 직접 서명까지 한 바 있다"며 "핵심 측근인 유동규마저 지분 보유 의혹에 관련 비리로 구속된 상태인데, 남 탓이 통할 거로 생각하는 것이 신기하다"라고 말했다.

이어 "특검을 반대하는 이상, 설계자인 이 후보가 더 깊이 관여하고 있었을 거란 의혹은 피할 길이 없다"며 "'좌우 상관없이 철저히 수사하라'는 국민의 명령과 높은 특검 찬성률이 보이지 않나"라고 따져 물었다. 그러면서 "오직 특검만이 이 사건의 실체를 명명백백히 수사할 수 있다"고 강조했다.

강민국 원내대변인도 논평에서 "대장동 사건 수사의 핵심은 이 특혜 구조의 '최종 결정권자'가 누구냐는 것"이라며 "이 후보는 성남시장으로 재직하던 시기 최소 10건의 대장동 개발 관련 공(公)문서에 직접 서명했다. 2014년 1월부터 2016년 11월까지 대장동 개발계획 입안부터 사업방식 결정, 배당금을 어떤 용도로 사용할지까지 세세히 보고받아 승인했다"고 말했다.

그러면서 "대장동 특혜 비리 수사의 초점이 이 후보에게 모아질 수밖에 없다"고 지적했다. 또한 "국정감사를 위한 국회의 자료제출요구에 성남시와 경기도는 일부분을 '누락'해 '허위 자료'를 제출하는 등 전혀 협조하지 않고 있다"고 꼬집었다.

강 원내대변인은 "'무능, 부실, 늑장, 코드' 지적으로는 부족할 정도로 대장동 특혜 비리 사건의 검찰 수사는 국민 신뢰를 잃었다"며 "정치적 중립성과 독립성을 확보한 특검만이 대선 정국에 휘둘리지 않고 성역 없는 수사를 보장할 수 있다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr