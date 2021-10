[아시아경제 최대열 기자] 전국 발달장애인 음악축제(GMF)가 오는 27일 하트-하트재단 리사이트홀에서 열린다고 후원사 가운데 한 곳인 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 258,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258,500 2021.10.18 00:00 장마감 관련기사 국제유가 7년 만에 80달러 돌파…정유업계 정제마진 ↑[클릭 e종목] "최고의 3Q 보낸 에코프로비엠…사상 최대 분기 실적 전망"외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close 이 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 GMF에서는 본선 진출이 확정된 최종 6개 팀이 경영한다. 클래식 부문에선 루멘챔버오케스트라·비바체 앙상블·오미아 뷰앙상블·플레이시모 등4개팀이, 실용음악 부문은 모자이크·해와달밴드 등 2개 팀이다. 본선 경영을 거쳐 대상과 최우수상 각 1팀, 우수상과 장려상 각 2팀을 정한다.

코로나19로 인해 언택트방식으로 진행, SK이노베이션이나 하트-하트재단 유튜브 채널 등을 통해 생중계로 볼 수 있다. 올해 5회째를 맞은 GMF는 지금까지 131개 연주 단체와 1424명의 연주자를 배출했다.

