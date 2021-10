마크롱, 60년 전 "파리 학살은 용서할 수 없는 범죄"

프랑스·알제리 외교 갈등속 강도 높은 유감 표명

[아시아경제 국제부 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 1961년 일어난 '알제리인 파리 학살'에 대해 "용서할 수 없는 범죄"라고 규정했다.

해외 외신 보도 등에 따르면 마크롱 대통령은 16일(현지시간) 파리 퐁드베종에서 열린 파리 학살 참사 60주년 희생자 추모식에 참석, 이같이 밝혔다. 파리 학살에 대한 프랑스 대통령의 유감 표명으로는 가장 강도 높은 표현이라고 해외 외신들은 전했다.

파리 학살은 1961년 파리 경찰이 통행금지에 항의하는 알제리인 시위자들을 사살하고 일부 시신을 센강에 유기한 야만적인 사건이다. 추모식이 열린 퐁드베종은 알제리아인이 당시 시위를 시작하고, 피해자들의 시신을 수습했던 장소다. 당시 200명 이상이 숨진 것으로 알려지고 있지만 60년이 지난 현재까지 정확한 피해자 숫자가 확인되지 않고 있다.

마크롱 대통령은 엘리제궁 성명에서 "당시 시위는 야만스럽게, 피로 물든 폭거인 방식으로 진압됐다"며 "1만2000명이 체포됐고, 다수가 다쳤으며, 수십 명이 사망했다"고 했다.

엘리제궁은 마크롱 대통령이 당시 참사가 파리 경찰서장이 지휘 아래 이뤄졌으며, 이는 용서할 수 없는 일이라는 점을 시인했다고 덧붙였다.

마크롱 대통령의 이번 발언은 프랑스와 알제리가 외교 갈등을 겪는 가운데 나왔다. 마크롱 대통령은 최근 르몽드신문과의 인터뷰에서 "알제리 지배층이 다시 쓰는 식민지 시절 역사에는 '프랑스에 대한 적대감'이 기본으로 깔려 있다"고 밝힌 바 있다.

알제리는 이 발언에 항의하는 의미로 파리주재 대사를 본국으로 소환했다.

