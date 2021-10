원희룡-유승민, '윤석열' 놓고 신경전…"尹 징계 판결 의견은?"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사와 유승민 전 의원이 윤석열 전 검찰총장을 놓고 신경전을 벌였다.

유 전 의원은 15일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 진행된 '국민의힘 대선 경선 후보 1대 1 맞수토론'에서 원 전 지사를 향해 "윤 전 총장이 검찰총장 시절 2개월 정직 징계를 당했는데 그게 정당했다는 판결이 났다. 이 판결에 대해 어떻게 생각하나"라고 질문했다.

원 전 지사는 "기본적으로 사법부의 판결에 대해서 정치인이 이렇다 저렇다 자기가 당사자도 아닌데 이야기하는 것은 부적절하다고 생각한다"고 답변했다. 이어 원 전 지사는 "특별한 견해를 표명하고 싶지 않다"며 "판결이라는 것은 3심 제도가 있고 대법원 갔다가 파기환송 되기도 한다"고 덧붙였다.

이를 놓고 유 전 의원은 "4명 후보 중 한 사람의 문제"라며 "검찰총장의 임기를 보장한 이유가 정치적 중립을 위해서다. 보장된 임기를 다 채우지 않고 중간에 그만 두고 (윤 전 총장이) 대선 출마를 했다. 윤 전 총장이 정치적 목적으로 임기를 그만 두고 대선 출마했다고 생각한다"고 맞받아쳤다.

유 전 의원은 또 원 전 지사에게 "경쟁하고 있는 후보로서 윤 전 총장의 후보 자격에 대해 어떻게 생각하나"라고 물었다. 이에 원 전 지사는 "경제전문가는 경제에 관심 없고 법률전문가는 법률에 관심이 없다"며 "언급하고 싶지 않다"고 대답했다.

이와 함께 유 전 의원은 "(윤 전 총장이) 본인은 2년 동안 털어도 나온 게 아무것도 없는데 수십년 이상 정치한 다른 사람들은 일주일만 털면 다 털린다고 했다"며 "원 전 지사나 저나 진짜 깨끗하게 정치해왔다고 자부하는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하나"라고 했다.

이 같은 질문에 원 전 지사는 "털려보지 않아서 모르겠다"며 "털려도 깨끗하다는 자신은 있다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr