BTS 활동비 미지급 논란에 탁현민 “절차 간소화하도록 국회가 법 바꾸면 된다”

"지급결정 완료 상태는 실제 지급과 다를 바 없다는 게 정부와 소속사 입장"

[아시아경제 공병선 기자] 탁현민 청와대 의전비서관은 방탄소년단(BTS)의 대통령 특사 활동비 논란이 이어지자 이미 지급결정이 완료된 상태라며 논란을 일축했다.

15일 탁 비서관은 페이스북을 통해 “정부는 정해진 절차를 밟는 것이 당연하다”며 “현재 ‘지급결정 완료’ 상태이고 돈을 받을 곳이 요청하면 돈이 입금된다”고 말했다.

전날 국정감사에서 박정렬 해외문화홍보원장이 아직 BTS에게 특사 활동비를 지급하지 않았다고 답하면서 논란이 일어나자 탁 비서관이 반박에 나선 것이다.

탁 비서관은 “지급결정 완료 상태는 실제 지급과 다를 바 없다는 게 정부와 소속사 입장인데 계속 문제 삼는다면 해결 방법은 간단하다”며 “절차를 생략하고 사인 간 거래처럼 계좌이체 하듯 입금할 수 있도록 국회가 법을 바꿔주면 된다”고 지적했다.

아울러 그는 “국가의 일에 헌신한 사람들에게 정당한 비용을 줄 수 있도록 예산을 배정해주고 신속한 지급을 위해 절차를 간소화해준다면 저 같은 사람이 아등바등하지 않아도 될 것”이라며 “그게 아니라면 BTS와 같은 예술인들의 헌신과 공무원들의 노력에 ‘고생했네’하고 말면 된다”고 말했다.

