고영은 올해 3분기 영업이익이 104억원으로 전년 동기 대비 194.8% 증가했다고 15일 공시했다.

매출은 619억원으로 같은 기간 대비 50.7% 늘었다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr