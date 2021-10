[2021 국감]기업은행장 "가계대출 중단 없을 것…수천억 여유 있다"

[아시아경제 박선미 기자] 윤종원 IBK기업은행장이 시중은행들의 연쇄 가계대출 중단 사태와 관련해 기업은행은 가계대출이 중단되는 일이 없을 것이라고 밝혔다.

15일 국회 정무위원회 국정감사에서 박용진 더불어민주당 의원은 윤 행장을 향해 "기업은행도 가계대출이 상당히 진행됐는데, 총량규제 때문에 대출이 막힐 가능성이 있나"고 질문했다. 이에 윤 행장은 "중단 가능성이 없다"며 "올해 금융당국과 상의해 가계대출 증가율을 7% 정도로 제시했는데, 가계대출 총량규제 때문에 6%대로 낮아지기는 했지만 아직 추가로 대출해 줄 수 있는 여력이 몇천억 남아있다"고 설명했다.

박 의원은 "시중은행 대출이 막혀서 금리가 높은 제2금융, 대부업을 이용하는 실수요자들이 많아지고 있다"며 "정책금융기관인 기업은행이 대출여력이 많이 남아 있는만큼 실수요자가 더 이상 고금리 피해를 당하지 않도록 알리는 역할도 해달라"고 당부했다. 윤 행장은 "전세대출 등 실수요와 관련해서는 금융당국과 협의하겠다"며 "할 수 있는 범위에서 최선을 다할 것"이라고 답했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr