목포해양대학교 제7대 총장 박성현 박사 이임식이 개최되고 있다.

박성현 박사는 지난 2017년 11월 3일 총장으로 취임해 4년 동안 목포해양대학교 발전을 위해 “발로 뛰어 ‘세계적 목포해양대학’를 만들겠다”며 해양 분야의 경험과 인맥을 바탕으로 글로벌 해양대학으로 나아가기 위한 비전을 제시하며 목포해양대학교와 지역사회 발전에 힘써왔다.

