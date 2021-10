변동성 높아진 증시에 3분기 펀드 순자산 800조원 넘어서

3분기 16조1000억원 자금 순유입

간접 투자 늘면서 주식형펀드 순유입 전환

[아시아경제 이민지 기자]올해 3분기 변동성 장세와 금리 인상에도 불구하고 국내 펀드 순자산이 800조원을 넘은 것으로 집계됐다.

15일 금융투자협회가 발표한 ‘2021년 3분기 펀드시장 동향’에 따르면 지난 9월 말 기준 국내 전체 펀드 순자산은 2분기 말 대비 16조7000억원(2.1%) 증가한 810조1000억원으로 집계됐다.

자금 유출입을 보면 3분기 동안 전체 펀드시장엔 16조1000억원이 순유입됐다. 상반기 말 상당한 자금이 몰렸던 채권형과 단기금융펀드에선 자금 순 유출이 일어났고, 나머지 유형에서의 자금이 유입됐기 때문이다. 공모펀드 순자산은 312조1000억원으로 전 분기 대비 1조1000억원(-0.3%) 감소한 반면, 사모펀드는 17조8000억원(3.7%) 증가해 495조3000억원으로 나타났다. 지난달 말 기준 전체 펀드 설정액은 771조6000억원으로 2분기 말보다 17조8000억원(2.4%) 늘었다.

공모펀드에서는 채권형펀드(-6.5%)에서 순자산 감소가 나타났고 사모펀드에서는 혼합자산(10.4%)과 혼합채권형(84%) 펀드의 순자산 증가가 두드러졌다.

유형별로 보면 주식형 펀드는 증시가 혼조세를 보이자 자금 유입이 두드러졌지만 순자산 총액은 99조8000억원으로 전분기 말 대비 3000억원(0.3%) 감소했다. 국내 주식형 펀드는 변동성 장세 영향으로 순자산이 전분기 말 대비 1조2000억원(-1.8%) 감소한 64조6000억원을 기록했지만 3분기 들어 자금 흐름이 순유입으로 전환됐다. 구체적으론 지난 7월에는 3150억원, 8월엔 1조8610억원, 9월엔 2470억원의 자금이 들어왔다. 금융투자협회 관계자는 “경기 피크 아웃과 빅테크 규제 등으로 증시가 혼조세를 보이며 개별 종목 투자로 수익을 내기 어려워지자 간접투자로 자금이 이동한 것으로 분석된다”고 말했다.

채권형의 경우 기준금리 인상 등의 영향으로 자금 유출이 일어났으며 순자산 총액은 전분기 말 대비 1.5조 감소(-1.1%) 줄어든 131조3000억원을 기록했다. 국내 채권형펀드에선 자금 유출이 일어났는데 순자산은 전분기 말 대비 1조5000억원(-1.2%) 줄어든 123조3000억원으로 마감했다. 해외 채권형 펀드는 미국의 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링 언급에도 불구하고 전체 순자산은 전분기 말 대비 234억원(0.3%) 증가한 8조원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr