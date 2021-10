대구 박언휘종합내과, 사회복지재단에 1억 상당 독감백신 기부

14일 2448명분 독감백신 전달식 가져

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시내 개인병원이 대구노인복지협회에 1억여원 상당의 독감백신을 기부, 지역사회를 훈훈하게 하고 있다.

박언휘 박언휘종합내과 원장이 "지역의 어르신을 위해 써달라"며 대구노인복지협회에 1억여원 상당의 독감백신을 기부했다.

박언휘 박언휘종합내과 원장은 14일 자신이 운영하는 병원에서 2488명분의 독감백신을 대구노인복지협회에 전달했다. 전달된 독감백신은 모두 복지재단을 통해 대구경북 어르신들에게 접종된다.

박 원장은 "독감백신은 신종 코로나19 바이러스 감염증과 관련, 어르신들에게 더 필요한 의료적 지원"이라며 "17년째 지역 어르신들의 건강지킴이 역할을 한 만큼 지속적인 지원을 하겠다"고 말했다.

한편 박 원장은 2004년부터 매년 1억여원 상당의 독감백신을 대구·경북 노인복지시설에 기부하는 등 지금까지 20억원이 넘는 의료품을 지역사회에 기부했다.

2016년에 고액기부자 모임인 아너소사이어티에 가입한 그는 올해부터는 사회봉사의 일환으로 이상화기념사업회 이사장을 맡아서 활동하고 있다.

