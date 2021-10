강동경찰서·한국전력 강동송파지사, 범죄피해자 지원 기부금 전달

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동경찰서는 한국전력 강동송파지사 등과 범죄피해자 지원 기부금 전달식을 가졌다고 15일 밝혔다.

한국전력 강동송파지사에서 지원하는 범죄피해자 기부금은 범죄피해자 구조제도의 사각지대로 인해 지원을 받지 못하거나 강력범죄 피해로 인해 어려움을 겪는 범죄피해자에 대한 긴급지원금으로 사용된다. 강동서에서 대상자를 선정한 후 대한적십자사의 집행을 통해 범죄피해자에게 전달된다.

지난 13일 열린 전달식에는 장성배 한국전력 강동송파지사 지사장, 문수선 대한적십자사 서울특별지사 사회봉사팀장 등 관계자들이 참석했다.

강동서는 한국전력 강동송파지사와 2018년 적극적인 피해자 보호 지원을 위한 업무협약을 체결했다. 한국전력 강동송파지사에서는 직원들의 기부금액만큼 회사에서 후원을 더하는 방식으로 2018년도부터 현재까지 총 1250만 원을 지원했다.

강상길 강동서장은 "한국전력공사, 대한적십자사가 건네는 따뜻한 손길이 상처 입은 피해자의 마음을 어루만지고 큰 용기를 주고 있다"고 했다.

