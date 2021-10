정부가 오는 18일부터 현행 사회적 거리두기 체계를 2주간 유지하고 사적모임 제한 기준을 수도권 최대 8명, 비수도권 최대 10명까지 완화한다고 15일 발표했다. 이날 서울 종로구 한 식당에서 식당 주인이 거리두기 관련 내용을 적고 있다. /문호남 기자 munonam@

