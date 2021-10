따상 신화 이제는 끝?...공모주 흥행 끝나가나

9월1일 일진하이솔루스 이후 따상 기록한 종목 없어

케이카 증거금 3668억원에 불과

증시 침체와 함께 공모주 성적도 지지부진…펀더멘털에 초점 맞춰야

[아시아경제 공병선 기자] 올해 국내 증시를 달궜던 공모주들의 ‘따상’이 한 달 넘게 나타나지 않고 있다. 공모주에 몰리는 돈도 줄어들면서 공모주를 향한 열기가 식어가고 있다는 분석이 나온다.

16일 한국거래소에 따르면 지난 9월 이후 19개 종목이 신규 상장했지만 따상을 기록한 곳은 일진하이솔루스 일진하이솔루스 271940 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 900 등락률 -1.25% 거래량 202,021 전일가 72,200 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 정부 수소경제 활성화…일진하이솔루스 17%↑일진그룹 "머티리얼즈·하이솔루스 세무조사 받지 않아"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 가 유일하다. 일진하이솔루스도 지난달 1일에 상장했기 때문에 한 달 반 동안 따상 종목은 실종 상태다. 따상이란 시초가가 공모가의 두 배를 형성한 후 상장 당일 상한가까지 오르는 것을 의미하는 신조어다.

따상을 기대했던 종목들의 성적도 부진하다. 지난 13일 상장한 케이카 케이카 381970 | 코스피 증권정보 현재가 24,700 전일대비 200 등락률 +0.82% 거래량 756,712 전일가 24,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성할 “전기차” 대장株!국제유가 고공행진! 관련주 강세 속 숨은 알짜 종목은?케이카, 낮아진 공모가 더 저렴해진 시초가…독점적인 중고차 플랫폼 '매력' close 의 성적은 국내 중고차시장 업계 1위라는 타이틀이 무색하다. 케이카의 최종 공모가는 공모 과정에서 한 차례 낮춰지면서 2만5000원으로 결정됐지만 시초가마저도 10% 깎인 2만2500원에 형성됐다. 이외 지난 8월19일 상장된 롯데렌탈 롯데렌탈 089860 | 코스피 증권정보 현재가 41,150 전일대비 1,400 등락률 +3.52% 거래량 314,295 전일가 39,750 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close 의 주가도 공모가 5만9000원을 단 한 차례 넘질 못했다. 조선업 대장주로 손꼽히던 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 3,000 등락률 +2.94% 거래량 292,470 전일가 102,000 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 현대重, 정기선 사장 승진 등 임원 인사 단행‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제한국조선해양, 대우조선 인수 마감 12월 31일로 연장 close 역시 따상을 기대했지만 시초가는 공모가의 85% 상회했으며 첫 날 주가 상승률은 0.45%에 그쳤다.

따상 종목 2019년 2곳 → 2020년 10곳으로 늘어나…올해도 이미 15곳 따상 나타내

공모주의 따상 열풍은 지난해부터 불기 시작했다. 2019년 단 두 곳에 불과하던 따상 종목이 지난해 10곳으로 크게 불었기 때문이다. 지난해 7월 상장한 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 500 등락률 -0.49% 거래량 102,576 전일가 102,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 중소형주 수익률, 대형주 앞질러…규제 이슈에서 비교적 자유로워SK바이오팜, 43억 의약품 공급계약올 10대그룹 시총 80조 늘었다 close 은 상장 후 3거래일 연속 상한가를 기록하는 ‘따상상상’을 나타내기도 했다. 올해도 지난 1월 2곳, 2월 2곳, 3월 2곳, 4월 1곳, 5월 1곳, 6월 2곳, 7월 1곳, 8월 3곳, 9월 1곳 등 총 15곳이 따상을 기록하며 이미 지난해를 넘어섰다.

하지만 올 상반기까지 이어졌던 공모주 흥행은 하반기 들어 신통치 않다. 올 상반기 상장한 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 7,000 등락률 -3.49% 거래량 457,718 전일가 200,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-13일SK아이이테크놀로지, 폴란드 자회사에 3000억원 규모 출자공장없이도 수주하는 세계 1위 SK 분리막, 유럽서도 만든다 close , SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 237,500 전일대비 2,000 등락률 -0.84% 거래량 324,338 전일가 239,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!"SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요? close 는 각각 공모주를 배정받기 위해 제출하는 증거금을 80조9000억원, 63조6000억원이나 모으면서 신기록을 달성했지만 이달 상장한 케이카의 증거금은 3668억원에 불과했다. 지난 8월 상장하며 게임 대장주로 기대되던 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 472,500 전일대비 6,000 등락률 -1.25% 거래량 236,323 전일가 478,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 삼성자산운용, KODEX K-메타버스 액티브 ETF 상장외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수저가 매수 몰린 게임株 기지개 켜나 close 도 증거금 5조358억원을 모으는 데 그쳤다.

현대중공업, 크래프톤 등 대형 종목들이 상장하는 데도 공모주들이 부진한 것은 침체된 증시 때문인 것으로 풀이된다. 올 상반기 14.73% 상승했던 코스피 지수는 7월 2.86%, 8월 0.10%, 9월 4.08% 하락하는 등 매달 떨어지는 중이다. 이달 들어서는 약 6개월 만에 3000선을 하회하기도 했다.

전문가들은 따상 자체가 흔치 않은 현상이므로 공모주에 과하게 투자하는 것을 유의해야 한다고 지적했다. 황세운 자본시장연구원 연구위원은 "공모주 투자가 위험하다고는 볼 수 없지만 이젠 지난해와 올해처럼 따상을 기대하는 것은 다소 무리"라며 "공모주를 살필 때 기업의 펀더멘털(기초체력)에 초점을 맞추는 것이 중요하다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr