CJ 오벤터스 데모데이’ 유튜브 생중계 성료

[아시아경제 임혜선 기자] CJ는 14일 '2021 CJ 오벤터스 데모데이’를 유튜브 생중계를 통해 진행했다고 15일 밝혔다.

'오벤터스'는 CJ가 서울창조경제혁신센터와 함께 우수한 기술력과 사업모델을 보유한 스타트업을 발굴·지원하는 오픈 이노베이션 프로그램이다. ‘데모데이’는 ‘오벤터스’의 최종 마무리 행사이자 향후 우수 스타트업 유치를 위한 장으로 활용되고 있다.

올해로 세 번째 진행된 이번 ‘데모데이’에서는 6월부터 ‘오벤터스' 4기로 참여한 푸드테크, 로지스틱스, 엔터테인먼트 3개 분야의 스타트업 7개 업체가 프레시웨이, 대한통운, ENM과의 협업 성과 등을 소개했다. 심사위원인 타임와이즈인베스트먼트, LX인베스트먼트, 빅뱅엔젤스, 프라이머사제파트너스, 스파크랩의 대표들과 함께 투자 연계 가능성에 대해 논의하는 시간도 가졌다.

4기로 참여한 스타트업은 푸드테크 분야 래식(가상주방 기반 키친레스 서비스 '쿡썹')·식신(직장인모바일 식권 '식신e식권'), 로지스틱스 분야 모션투에이아이(AI 기반 물류센터 이동자원 관제 및 최적화 솔루션)·오이스터에이블(AIoT 자원순환 분리수거 참여 솔루션 '오늘의 분리수거')·뉴로팩(바이오매스 활용 탄소배출 저감 친환경 패키지 개발), 엔터테인먼트 분야 바이오브레인(생체신호 계측 분석 솔루션)·스팍랩(주문형 PPL 교체 플랫폼) 등 7곳이다.

이 가운데 모션투에이아이는 유·무인 통합 이동자원 관제 및 최적화 알고리즘 기술을 활용해 6주간 대한통운 물류센터에서 기술 테스트를 진행했다. 그 결과 조기 사업화가 결정돼 대한통운이 진행 중인 프로젝트에 합류했다. 스팍랩은 AI를 활용한 영상 내 사물 교체·추가 기술을 토대로 스튜디오드래곤에서 해당 기술과 연계한 상품을 기획하여 사업화 가능성을 테스트하고 있다.

이날 행사에서는 현장 심사와 실시간 온라인 투표를 통해 스팍랩이 대상을 수상해 상금 1000만원을, 래식과 식신 2개 업체가 우수팀으로 선정돼 각각 상금 500만원을 받았다.

한편 CJ가 2019년부터 올해까지 ‘오벤터스’ 1~4기 과정을 통해 발굴한 스타트업은 총 29곳이다. 이 중 9개사는 CJ 계열사(프레시웨이, 대한통운, ENM, 파워캐스트, 올리브네트웍스)와 각각 후속 사업을 진행하는 등 사업 연계율 30% 이상을 기록하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr