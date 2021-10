투썸플레이스, 핼러윈 한정 크렘슈 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스가 위트 넘치는 핼러윈 컨셉의 크렘슈 2종을 오는 31까지 한정 판매한다고 15일 밝혔다.

신제품은 핼러윈 시즌을 맞아 ‘스푸키 할로윈(SPOOKY HALLOWEEN)’을 테마로, ‘유령’과 ‘박쥐’ 이미지를 모티브로 한 초콜릿 사인판과 종이 장식물로 유머와 즐거움을 더했다.

핼러윈 바닐라 크렘슈는 바삭한 슈 위에 올라간 크리미한 스위스식 머랭, 그리고 리치한 바닐라 크림이 어우러진 펀(fun) 컨셉 디저트다. 핼러윈 성 모양의 초콜릿 사인판으로 장식한 크렘슈에 날아다니는 박쥐 장식을 더해 스푸키한 컨셉을 재미있게 표현했다.

핼러윈 초콜릿 크렘슈는 진하고 리치한 초콜릿 크림이 풍성하게 들어간 바삭한 슈 위에 크리미한 스위스식 머랭을 올린 뒤, 호박 모양의 초콜릿 사인판과 귀여운 할로윈 유령을 장식해 위트를 더했다.

이번 제품은 친구나 주변 지인들에게 선물하기 좋은 핼러윈 크렘슈 세트(2개입)로도 만나볼 수 있다.

