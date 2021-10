尹 '정신머리' 발언에, 홍준표·유승민 "눈에 뵈는 게 없나" "오만방자" 집중포화

홍준표 "들어온 지 석 달밖에 안된 사람이…"

유승민 "스파이 노릇 좀 그만" 맹공

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘 대선 경선 후보인 홍준표 의원과 유승민 전 의원이 '정신머리' 발언으로 논란이 된 윤석열 전 검찰총장을 향해 "건방지기 짝이 없다" "당이 우습냐"라며 맹공을 퍼부었다.

앞서 윤 전 총장은 지난 13일 국민의힘 제주 지역 선거대책위원회 임명장 수여식에서 그간 자신을 향해 집중 공세를 펴온 홍 의원과 유 전 의원을 겨냥해 "정권을 가져오느냐 못 가져오느냐는 둘째 문제이고, 이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 것이 맞다"며 날 선 비판을 내놓았다.

윤 전 총장은 "그분들이 제대로 했으면 정권이 넘어가고 지방선거와 총선에서 저렇게 박살이 났겠나"라며 "무슨 면목으로 또 대통령을 하겠다고 나와서 같은 당 후보를 민주당 프레임으로 공격하는가. 참 당이 한심하다. 정권교체를 하려면 당부터 바꿔야 한다"고 목소리를 높였다.

홍 의원과 유 전 의원은 발끈했다. 홍 의원은 14일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "들어온 지 석 달밖에 안 된 사람이 뭐 정신머리 안 바꾸면 당 해체해야 한다? 참 오만방자하다"라며 윤 전 총장을 비난했다.

그는 "나는 이 당을 26년간 사랑하고 지켜온 사람"이라며 "그간 온갖 설화도 그냥 넘어갔지만 이건 넘어가기 어렵다. 넉 달 된 초임 검사가 검찰총장 하겠다고 덤비면 우스운 꼴이 되듯이, 정치 입문 넉 달 만에 대통령 하겠다고 우기는 모습이 철없이 보이기도 하고 어처구니없기도 하다"고 비판했다. 그러면서 "여태 검찰 후배라고 조심스레 다루었지만, 다음 토론 때는 혹독한 검증을 해야 하겠다"고 했다.

유 전 의원도 같은 날 페이스북에 "뭐가 두려워서 등 뒤에 칼을 꽂는가"라며 윤 전 총장을 직격했다. 유 전 의원은 "문재인 정권의 하수인 시절 버릇이냐"라며 "떳떳하면 TV토론에서 사람 눈을 보고 당당하게 말하라. 무서워서 손바닥에 '王'자 쓰고 나와도 버벅거리는 사람이 어떻게 이재명을 이기냐. 붙으면 탈탈 털려서 발릴 것"이라고 했다.

그러면서 "문재인 정권의 충견 노릇을 한 덕분에 벼락출세하더니 눈에 뵈는 게 없나"라며 "적폐라고 수없이 많은 사람 구속시킨 당에 들어와서 하는 스파이 노릇 그만하라. 지지도 좀 나온다고 정치가 그리 우습게 보이고 당이 발밑에 있는 것 같냐. 차라리 '나 좀 추대해달라'고 말하라. 처음부터 원했던 게 꽃길에 추대 아니냐"라고 비꼬았다.

한편, 윤 전 총장은 정신머리 발언에 대해 "당이 더 쇄신하자는 뜻에서 했던 말"이라며 "당 문을 닫자는 것이 아니라 정말 정신 차리고 우리가 투쟁성을 강화해서 당내 독재로 병든 민주당이 국민 상대로 더 이상 무도한 짓을 못 하게 우리가 막아야 한다는 것"이라고 해명했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr