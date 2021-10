"김치의 환상적 맛에 감탄" 위니아딤채, 2022년형 딤채 광고 공개

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채가 본격적인 김장철을 앞두고 2022년형 딤채 광고를 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 광고는 딤채에 보관·숙성된 김치를 먹는 순간 환상적인 맛에 감탄한다는 내용으로 MZ세대 감성에 맞춰 유머러스한 컨셉으로 제작됐다. 장모님 표 배추김치 맛에 놀라는 사위, 자녀가 만든 갓김치를 미덥지 않게 보다가 직접 맛보고 감탄하는 어머니, 라면을 먹으며 곁들인 총각김치, 오이소박이 맛에 감동하는 청년들의 모습이 순차적으로 보여진다.

2022년형 딤채는 저장고 자체를 직접 냉각하는 방식의 오리지널 땅속냉각과 탑쿨링 시스템으로 ±0.1 초정밀 정온기술을 향상 시킨 제품이다. 또 배추김치부터 갓김치까지 총 10가지 김치를 전문 숙성해주는 모드와 딤채에 보관한 숙성 김치의 항산화능(활성산소 제거 능력)을 초기 보관한 김치 대비 2배 이상 높일 수 있는 새로운 숙성 알고리즘을 적용했다. 과일청과 막걸리 숙성 모드도 새로 탑재했다.

2022년형 김치냉장고 딤채 광고는 지상파와 케이블 TV를 비롯해 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다.

위니아딤채 관계자는 "이번 광고는 딤채에 보관·숙성한 김치가 다양한 세대에게 맛의 감동을 전한다는 메시지를 재치 있고 유머러스하게 표현했다"면서 "많은 분들이 대한민국 김치냉장고의 기준인 오리지널 딤채와 함께 올해에도 최상의 김치 맛을 느끼길 바란다"고 말했다.

한편, 위니아딤채는 기존의 '편한 가전'이라는 브랜드 슬로건을 '나를 위한 편한 가전'으로 업그레이드 했다고 밝혔다. 자기 자신과 개성을 중시하는 MZ세대의 특징을 반영, 개인의 삶을 더욱 편안하고 윤택하게 만드는 가전 브랜드가 되겠다는 의미를 담았다고 위니아딤채는 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr