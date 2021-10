TSMC, 소니와 손잡고 日에 반도체 신공장 건설…“2024년 양산”

22~28nm 공정…日정부, 투자액 최대 절반 부담

생산 반도체, 소니와 일본 자동차 회사에 ‘우선 공급’

[아시아경제 김희윤 기자] 세계 최대 반도체 수탁생산(파운드리) 업체인 대만 TSMC가 일본에 새 공장을 건설한다.

14일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 이날 웨이저자 TSMC 최고경영자는 2022년에 일본 신공장을 착공하고 2024년부터 양산을 시작할 계획이라고 발표했다.

TSMC가 건설하는 일본 신공장은 22~28나노 기술이 적용된 논리연산용 반도체를 생산할 전망이다. 해당 기술은 첨단 미세공정은 아니지만 이미지센서나 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 등 자동차용 반도체는 충분히 제작할 수 있는 공정이다.

앞서 닛케이는 지난 7월 TSMC가 일본 구마모토에 신공장 건설을 계획하고 있으며, 이곳에서 생산되는 반도체는 소니와 일본 자동차 회사들에 우선 공급될 것이라고 보도했다.

현재 최첨단 반도체 공장이 없는 일본은 TSMC의 신공장 건설로 국내 반도체 생산 거점을 갖게된다.

TSMC는 과반을 출자하는 공장 운영회사 설립을 준비 중이다. 소니는 소액 출자를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

일본과의 접점을 꾸준히 늘려온 TSMC는 지난 6월 이바라키현 쓰쿠바시에 반도체 기술개발 연구소 설립 계획을 발표하기도 했다. 일본 정부는 이 계획에 총 사업비 370억엔 중 약 190억엔(약 1930억원)을 지원한다고 발표했다. 앞서 TSMC는 도쿄대와 반도체 공동 연구를 추진하는 등 일본과 다방면에서 협력을 진행해왔다.

이번 신공장 건설의 총 투자액은 8000억엔(약 8조3600억원)이며 일본 정부는 이 중 최대 절반을 보조금으로 지원할 전망이다.

지원 예산은 이달 31일 중의원 선거 이후 편성되는 2021년도 추경 예산안에 포함될 전망이다. 닛케이는 1개 프로젝트에 4000억엔 규모의 보조금 지원은 이례적이라고 평가했다.

한편 TSMC는 이날 올 3분기에 매출 4146억7000만대만달러(약 17조5200억원), 순이익 1562억6000만대만달러(약 6조6000억원)의 실적을 거뒀다고 발표했다. 전년 동기대비 매출은 16.3%, 순이익은 13.8% 증가했다. 직전 2분기 대비 매출은 11.4%, 순이익은 16.3% 늘어난 것으로 분기 최고 수치를 기록했다.

