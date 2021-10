文대통령, 세종서 이재명 후보 만나 축하 덕담 (종합)

초광역협력 지원전략보고 행사 함께 참석…이재명 "文대통령 역점 정책 최대한 협조"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 14일 세종시에서 열린 '균형발전 성과와 초광역협력 지원전략 보고' 행사에서 이재명 더불어민주당 대선 후보에게 축하 인사를 전했다.

이 후보는 경기도지사 자격으로 행사에 참여했다. 문 대통령의 덕담은 행사 이후 사진 촬영을 위해 이동하는 과정에서 이뤄진 것으로 알려졌다.

문 대통령이 여당 대선 후보 선출 이후 이 후보를 만난 것은 이날이 처음이다. 다만 이날은 경기도지사 자격으로 행사에 참여한 것이어서 대통령과 여당 대선 후보 자격의 만남은 별도로 마련될 것으로 보인다. 경기도지사 자격으로 국정감사에 참여하겠다는 뜻을 밝힌 이 후보는 국감 이후 청와대에서 문 대통령과 만나게 될 전망이다.

한편 박경미 청와대 대변인은 "문 대통령은 오늘 오후 정부세종컨벤션센터에서 열린 ‘균형발전 성과와 초광역협력 지원전략 보고’ 행사에 참석했다"고 밝혔다.

이날 행사는 문 대통령 모두 발언에 이어 국가균형발전위원장의 초광역협력 필요성과 지원 방향에 대한 발표, 지방자치단체장의 권역별 초광역협력 사례에 대한 발표, 행안부·국토부 장관의 관계 부처 합동 초광역 협력 추진 전략 보고로 이어졌다.

시도지사협의회장인 송하진 전북도지사는 "어느 때보다 지방자치와 균형발전에 대한 의지가 가장 강하고 성과를 이루었다"면서 "재정분권까지 상당히 실질적인 진전을 이룬 것으로 판단한다"고 말했다.

이춘희 세종시장은 "충청권 4개 시·도지사는 충청권 메가시티에 대해 적극적 의지를 가지고 있다"면서 "지역균형 뉴딜 등이 추진되고 있는 만큼 지방도 적극적으로 나서야 할 때"라고 주장했다.

수도권을 대표해 이재명 경기도지사는 "문 대통령께서 역점을 두고 다극체제를 만들어 가는 정책에 대해, 수도권 단체장의 한 사람으로서 국가 전체의 지속발전과 수도권 폭발이라고 하는 과밀정책 해소에 중요한 정책이라고 생각한다"면서 최대한 협조하겠다는 뜻을 전했다.

강원권을 대표해 최문순 강원도지사는 "강원평화특별자치도라는 개념을 통해 남북 교류와 평화, 그리고 자치라는 두 축을 발전전략으로 삼고 있다"면서 "통일시대를 내다보고 규제 완화와 인프라 투자가 이뤄져야 한다"고 말했다.

하병필 경남도지사 권한대행은 "부전~마산 광역철도 건설은 메가시티의 핵으로 정부의 강력한 지원이 필요하다"고 전했다.

김부겸 국무총리는 "수도권 집중에 대한 대안은 중앙부처의 탑다운 방식이 아니라 지자체 현장에서 목소리 내주시는 초광역협력이라는 새로운 카드"라고 강조했다.

문 대통령은 마무리 발언을 통해 "오늘 주신 말씀들을 잘 참고해서 더 균형된 대한민국의 발전을 위해 임기 말까지 최선을 다하겠다"면서 "우리 정부가 다할 수 있는 과제라고 생각하지 않으며, 다음 정부에서도 계속 이어질 수 있도록 우리 정부가 초석을 제대로 놓을 수 있도록 전력을 다하겠다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr