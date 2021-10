김재연 진보당 대선후보 "건설안전특별법 제정해야"

[아시아경제 오주연 기자] 김재연 진보당 대선후보가 14일 "산재를 예방하기 위한 건설안전특별법 제정이 시급하다"고 말했다.

이날 김 후보는 경기도 양주 덕계역 인근 아파트 건설현장에서 안전 점검을 실시한 뒤 "건설노동자들이 현장 사고로 고통받는 사례가 비일비재한 현실을 바꿔야 한다"면서 이같이 말했다.

김 후보는 "중대재해처벌법을 제대로 개정해 노동자들의 안전을 지키고, 심각한 건설 현장 하도급 문제를 바꾸는 것이 중요하다"고 했다. 그는 "하도급 문제는 위험한 일을 빨리빨리 처리하거나 열악한 처우가 양산되는 주범"이라며 '건설안전특별법 제정'을 촉구했다.

김 후보는 대선 공약으로 건설 노동자의 안전을 보장하기 위해 건설안전특별법 제정 등 '산업안전 3법'을 제시한 바 있다. 특히 건설안전특별법은 발주자, 설계자, 시공자, 감리자 모두에게 안전관리 책임을 규정하고 다단계 하도급으로 인한 비용절감, 공사기간 단축 등 산재의 핵심 요소를 예방하는 내용이 담겨있다.

김 후보는 향후 학교 급식실 등 순회 노동을 통해 현장 노동자들에게 절실한 법안들을 공약으로 제시할 예정이다.

