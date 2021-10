에이치피오, 계열사 피오인베스트먼트 주식 2100만주 취득

[아시아경제 조성필 기자] 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 14,600 전일대비 700 등락률 +5.04% 거래량 77,165 전일가 13,900 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크] 공모주 '따상' 대박 노리다 쪽박 찰수도"에이치피오, 건기식 업체 가운데 저평가"수익률 주춤해도 공모주펀드에 뭉칫돈 close 는 신기술사업에 대한 투자 계열사 피오인베스트먼트의 주식 2100만주를 105억원에 취득한다고 14일 공시했다. 주식 취득 뒤 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 14,600 전일대비 700 등락률 +5.04% 거래량 77,165 전일가 13,900 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크] 공모주 '따상' 대박 노리다 쪽박 찰수도"에이치피오, 건기식 업체 가운데 저평가"수익률 주춤해도 공모주펀드에 뭉칫돈 close 의 피오인베스트먼트 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다. 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 14,600 전일대비 700 등락률 +5.04% 거래량 77,165 전일가 13,900 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크] 공모주 '따상' 대박 노리다 쪽박 찰수도"에이치피오, 건기식 업체 가운데 저평가"수익률 주춤해도 공모주펀드에 뭉칫돈 close 는 이번 주식 취득의 목적을 " M&A 등 전략적 투자를 통한 사업 다각화 및 신규 성장 동력 확보, 기존 사업과 관련한 회사 투자를 통한 시너지 확보, 자금의 효율적 운용을 통한 수익 확보"라고 밝혔다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr