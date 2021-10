식알못도 꽃·채소 잘 키워내는 'LG 틔운'…성수동 팝업스토어 가보니

[아시아경제 정현진 기자] 겉으로 보기엔 와인셀러 같지만 그 속에는 와인 대신 꽃과 채소가 있다. 네이처 그린과 네이버 베이지 색상이 주변의 녹색 식물들과 함께 어우러져 공간 속에 스며들었다. 마치 스마트한 정원이 마련된 것 같은 느낌이었다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 939,388 전일가 122,000 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스텔레필드, LG전자와 43억규모 서비스 공급 계약 체결"물만 주면 꽃도 채소도 쑥쑥"…LG전자, 식물생활가전 'LG 틔운' 출시 close 가 14일 출시한 신개념 식물생활가전 'LG 틔운'을 체험할 수 있는 서울 성수동 팝업스토어 '틔운 하우스'의 첫 인상이다.

LG전자는 15일부터 다음달 초까지 서울 성수동에 위치한 복합문화공간 '플라츠'에 LG 틔운을 체험할 수 있는 틔운 하우스를 운영한다. LG전자는 '식물과 함께 하는 삶'이라는 주제로 LG 틔운을 작가들의 작품과 함께 연출했다. 독특한 디자인으로 유명한 아티스트그룹 길종상가가 입간판, 사이니지, 조명, 가벽, 선반 등을 제작했으며 공간 전반의 조경 작업은 서울가드닝클럽이 맡았다.

입구를 지나 안으로 들어가면 녹색 식물들과 함께 LG 틔운 제품이 배치돼 있다. 와인셀러 정도의 사이즈인 제품 안에는 꽃과 채소 등이 자라고 있으며 씨앗키트도 바로 옆에 전시돼 있어 제품을 어떻게 사용하는지를 쉽게 확인할 수 있게 돼 있다. LG전자 관계자는 "'식알못(식물을 잘 알지 못하는 사람)'도 원하는 꽃과 채소를 멋지게 키워낼 수 있는 제품"이라고 소개했다.

사용법은 간단하다. LG 틔운 앞쪽문을 열고 위·아래 선반에 원하는 씨앗키트를 장착한 뒤 하단의 물탱크에 물과 영양제를 넣고 문을 닫으면 바로 식물 재배가 시작된다. 각 선반에 씨앗키트가 3개씩 들어가므로 한 번에 총 6개의 씨앗키트를 키울 수 있다. LG전자는 꽃 3종, 채소 12종, 허브 5종 등 20가지 LG 틔운 씨앗키트를 제품과 함께 출시하고 지속적으로 종류를 늘려갈 계획이다.

LG전자는 생장 환경조건이 비슷한 식물 3종을 테마별로 결합해 7가지 씨앗키트 패키지를 우선 출시했다. 고객은 오프라인 매장인 LG전자 베스트샵과 LG전자 홈페이지, LG 씽큐 애플리케이션(앱) 등으로 LG 틔운 씨앗키트를 구입하거나 정기 구독할 수 있다. 씨앗키트 패키지는 엽채류가 3만원, 허브류가 3만6000원, 화훼류가 4만2000원이다. LG 씽큐 앱과 LG 틔운을 연동해 자라고 있는 식물의 성장 단계와 환경을 모바일 기기에서 확인하고 관리할 수 있으며 물과 영양제 보충, 수확 등의 시점도 앱이 알려준다. LG 틔운은 계절에 관계없이 채소는 약 4주, 허브는 약 6주, 꽃은 약 8주 동안 키우면 수확할 수 있다.

LG 틔운은 온도, 빛, 물, 공기 흐름까지 식물 재배의 최적 환경을 구현해 꽃과 채소 등을 길러낸다. 위와 아래 선반의 환경을 각 식물에 맞게 조정할 수 있으며 채소의 경우 제품을 통해 길러내더라도 외부에서 기른 채소와 영양분의 차이는 발생하지 않는다고 LG전자 스프라우트 컴퍼니 신상윤 대표는 설명했다.

LG전자는 식물을 기르고 싶지만 실제 키우는 것에 부담을 느끼는 고객들의 페인포인트에 집중해 이 제품을 개발했다고 밝혔다. 시장조사업체 마켓앤드마켓에 따르면 세계 식물재배기 시장규모는 내년에 약 184억달러(약 20조원)로 커질 것으로 전망되며 국내 시장은 2019년 약 100억원에서 2023년 5000억원 수준으로 확대될 것으로 업계는 보고 있다.

