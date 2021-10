도심 속 가을... 양재천 따라 코스모스 물결

완연한 가을 날씨를 보인 14일 서울 서초구 양재천 수변무대 인근에 황화 코스모스가 만개해 있다. 선선한 바람 속 꽃길을 걷고 있는 시민들의 발걸음이 가벼워 보인다. 서초구(구청장 조은희)는 양재천에 올 봄 유채꽃밭과 여름 메밀꽃밭을 조성한 데 이어 가을을 맞아 코스모스 꽃밭을 조성했다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr