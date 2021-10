증권사 사옥 1층이 문화공간으로…신영證, 문학동네와 맞손

카페꼼마 여의도 신영증권점(가칭) 내년 초 개장

[아시아경제 이민우 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 63,000 전일대비 400 등락률 +0.64% 거래량 2,991 전일가 62,600 2021.10.14 14:46 장중(20분지연) 관련기사 "은퇴 준비에 참고하세요"…신영證 '행복한 노후준비 가이드' 발간빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박증권사 부동산 임대수입 넘버원 '대신증권' close 이 문학동네와 협업해 서울 영등포구 여의도 본사 사옥 1~2층에 복합문화공간을 꾸린다.

신영증권은 카페꼼마와 임대차 계약을 체결하고 내년 초 개점을 목표로 이 같은 복합문화공간을 조성하기로 했다고 14일 밝혔다. 카페꼼마는 출판사 문학동네의 자회사로 북카페를 운영하고 있다. 이곳에선 각종 도서를 판매할 뿐만 아니라 빵과 커피 등도 즐길 수 있다.

‘카페꼼마 여의도 신영증권점(가칭)'은 내부 인테리어 공사를 거쳐 내년 초에 정식 개장할 예정이다. 금융중심지인 이 지역 특성을 감안해 타 점포 대비 많은 금융투자 서적을 비치할 계획이다.

또한 프랑스 유명 파티시에의 프리미엄 디저트도 제공할 예정이다. 카페꼼마는 최근 프랑스 정상급 파티시에로 평가받는 ‘얀 쿠브레’의 이름을 딴 ‘얀 쿠브레 코리아’를 출시했다. 얀 쿠브레는 천연재료와 제철과일을 사용하는 것으로 유명하다.

신영증권은 이번 개점을 통해 문학동네의 작가 네트워크를 확보한 카페꼼마와 국내외 유명 작가 북 콘서트 등 다양한 문화행사를 개최할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

신영증권 관계자는 "일상에 지친 도시인에게 쉼터를 제공한다는 카페꼼마의 지향점은 신영증권의 가치와 부합한다"며 "금융중심지인 여의도의 새로운 문화공간으로 자리잡게 될 것"이라고 말했다.

