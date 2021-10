김기현 "이재명 이중플레이…文정부 내로남불 빼닮아"

김기현 "이재명 국감 임하겠다는 말뿐, 국회 자료 제출 요구 묵살해"

文 대통령 대장동 수사 지시엔 "선거중립의무 훼손…매우 잘못된 처사"

[아시아경제 김서현 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)를 향해 "완전히 이중 플레이를 하고 있다"고 비판했다.

김 원내대표는 14일 경기 수원시 경기도당에서 열린 현장 최고위원회에서 "이재명 후보가 말로는 경기도 국감에 임하겠다면서 경기도와 성남시가 국회 자료 제출 요구를 묵살하고, 민주당은 증인·참고인 채택을 전면 거부하고 있다"며 이같이 밝혔다.

이어 "(이 후보가) 단군 이래 최대의 권력형 부동산 개발 비리 사건을 최대 치적사업이라 우기고, 그러다 불리해지면 선택적 침묵을 한다"며 "문재인 정부의 내로남불 DNA를 쏙 빼닮았다"고 꼬집었다.

김 원내대표는 또 "이 후보의 금년 연차휴가일수는 21일이라고 알려져있는데, 전국 17개 시도지사 중 유일하게 연차 휴가 내역을 공개하지 않고 있다"며 "개인 선거운동 일정을 소화하기 위해 법정 휴가를 초과해 사용했을 가능성이 농후해 보인다"고 지적했다.

이어 "전국을 돌아다닌 횟수를 헤아리면 정상적 공무 수행이 불가능했다고 볼 수 있다"며 "올해 18차례나 여의도에서 경기도 주최 행사를 열었다. 몸도 마음도 경기도에서 떠나 있던 사실상의 도정 공백 상태였다"고 주장했다.

문재인 대통령의 경기 성남 대장동 개발 특혜 의혹 관련 수사 지시에 대해선 "문재인 대통령은 대장동게이트를 철저히 수사하라고 하면서도 한편으로는 이 후보의 면담요청을 협의하겠다는 뜻을 밝혔다"며 "현직 대통령이 여당 대선주자를 청와대에서 면담하겠다는 것은 대통령의 선거중립의무를 크게 훼손하는 매우 잘못된 처사"라고 비판했다.

이어 "검찰이 성남시청, 경기도청 압수수색을 회피하고 있다"며 "결국 대통령이 나서서 특검 도입을 묵살하고 검찰에 신속하게 여당 대선주자에게 면죄부를 주라는 수사 가이드라인이었다는 의심이 사실로 굳어지고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "국민의힘은 민심과 원팀이 되어서 대장동 게이트의 흑막을 반드시 규명하고 설계자 이재명 후보에게 법적·정치적 책임을 물어나갈 것"이라며 "다가오는 18일과 20일, '국민국감'으로 경기도에 대한 국정감사를 치를 것"이라고 강조했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr