日 언론, 윤석열 "나와바리" vs 조국 "오야붕"…'일본어 공방' 소개

아사히 "한국 대통령 선거, 숙적끼리 일본어 사용 공방" 보도

[아시아경제 김소영 기자] 일본 언론이 윤석열 전 검찰총장과 조국 전 법무부 장관 간에 벌어진 일본어 공방을 소개해 화제를 모으고 있다.

14일 아사히신문은 '한국 대통령 선거, 숙적끼리 일본어 사용 응수(공방)'라는 제목의 기사를 통해 윤 전 총장이 여당 측을 비판하는 과정에서 '나와바리'(?張り)란 단어를 사용한 것에 대해, 그의 '숙적'인 조 전 장관이 '오야붕'(親分)이라는 일본어 단어를 앞세워 반박하고 나서 주목받고 있다고 보도했다. 나와바리는 새끼줄을 쳐 경계를 정한다는 의미로 '세력권'을, 오야붕은 부모처럼 의지하는 대상으로 '우두머리'를 가리킨다.

아사히는 윤 전 총장이 지난 11일 광주에서 연 기자간담회에서 "40년 전의 고귀한 희생을 통해 번영해야 한다"며 더불어민주당을 향해 "수십 년 동안 (광주를) 나와바리처럼 해(여겨) 왔지만 해준 것이 아무것도 없다"고 질타한 것에 대해 조 전 장관이 반발했다고 전했다.

이어 윤 전 총장이 언급한 '40년 전의 고귀한 희생'은 지난 1980년 5월 광주에서 민주화를 요구한 학생과 시민을 군이 무력으로 탄압한 것으로, 1987년의 민주화로 이어졌다고 소개했다.

또 문재인 정권과 민주당 소속 정치인들은 광주 민주화운동을 계승한다고 자부하고 광주에선 민주당 지지율이 높다고 설명하기도 했다.

아사히는 조 전 장관이 이날 자신의 페이스북을 통해 "'나와바리'라는 일본어를 사용한 윤석열은 '오야붕' 마인드의 소유자"라는 글을 올렸다고 전했다.

아사히는 이 두 단어가 한국에선 주로 일본의 폭력단(야쿠자)이 쓰는 말로 알려져 드라마나 영화 대사에도 등장한다고 덧붙였다.

이와 관련해 전용기 민주당 의원은 "평생 조폭만 상대하다 보니 말투도 그들을 닮아버린 것이냐"며 "아직 정서가 그쪽 '나와바리'에 머물고 계신 것 같은데 윤석열 검찰 '오야붕'으로 돌아가 조직폭력배 수사나 계속하시는 건 어떻겠느냐"고 비꼰 바 있다.

아사히는 조 전 장관이 재임 중 검찰 개혁을 추진하려다가 당시 검찰 수장이던 윤 전 총장의 저항에 부딪혔던 사실을 언급하면서, 윤 전 총장을 폭력단 두목에 비유해 비판한 것이라고 설명했다.

