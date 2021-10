흙수저 변호사에서 집권당 대선후보까지…이재명, 우여곡절 정치인생

2005년 정치 입문했지만

성남시장, 총선에서 낙선

2010년 성남시장 당선부터

제도권 정치 본격 행보



기본소득·주택·금융 등

기본시리즈가 트레이드마크

위기 순간마다 추진력 발휘

좌충우돌·불안정 우려도

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 경선 중도사퇴자의 ‘무효표’ 해석을 놓고 이의제기까지 했던 이낙연 전 대표가 결국 결과에 승복함으로써, 이재명 대선후보(현 경기도지사)의 대선가도도 본격화 될 전망이다. 이 후보는 이 전 대표의 13일 승복 선언 직후 "모든 것들은 다 털어 버리고 4기 민주정부 창출을 위해 뛰자"며 결의를 다졌다. 집권여당의 대선후보가 되기까지 우여곡절을 겪은 그는 지나온 성장과정과 정치이력 역시 평범하지 않았다. 가난한 시절을 지나 대표적인 ‘흙수저’로 불리는 그는 ‘억강부약(강자를 누르고 약자를 도움)’를 정치 철학으로 내세우는 정치인으로 성장했다. 청년 기본소득 역시 이런 경험에 뿌리를 둔다.

◆흙수저에서 변호사, 그리고 대선후보까지 ‘인생 드라마’

변호사가 된 후 2005년 정치에 입문한 그는 이듬해 성남시장 선거와 2008년 총선에서 낙선했다. 본격적인 제도권 정치에 발을 들여놓은 건 2010년 성남시장 당선 때부터다. 2017년에는 대선 경선에 나와 문재인 대통령에 패했고 2018년 경기도지사에 출마해 당선됐다. 이 때부터 줄곧 차기 대권주자로 주목을 받게 됐고, 그는 ‘기본 시리즈’를 자신의 트레이드 마크로 내세웠다. 이는 기본소득·기본주택·기본금융 등 3가지를 축으로 한다.

기본소득은 이전 정부는 물론 ‘소득주도성장’으로 대표되는 문재인 정부에서도 시도되지 않았던 급진적 정책으로 꼽힌다. 이 후보가 대통령이 되면 임기 내 전 국민에게 1인당 연 100만원, 19~29세 청년에게는 연 200만원씩 소멸성 지역화폐로 지급하겠다는 것이 주요 내용이다. 필요한 50조원 이상의 재원은 재정구조 개혁 및 예산 절감(25조원), 조세감면분 축소(25조원), 국토보유세와 탄소세 도입 등으로 마련하겠다는 구상이다. 또 무주택자 누구나 건설원가 수준의 저렴한 임대료로 30년 이상 살 수 있도록 한다는 공약도 있다. 임기 내 공급되는 250만호 중 40%가량인 100만호가 이러한 기본주택으로 공급될 예정이다. 이와 함께 제시한 기본금융은 전 국민에게 10~20년 장기로 최대 1000만원까지 마이너스 통장 형태의 기본대출을 해주는 한편, 일반예금보다 금리가 높고 한도는 500~1000만원 수준인 기본저축 제도를 도입한다는 내용을 담고 있다.

◆양극화 해소와 경제활성화, 두 마리 토끼 잡는다

‘전환적 공정성장’이라는 경제 정책 기조 하에 소득·주택·금융 부문에서 경제적 기본권을 보장함으로써 양극화 해소와 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 것이 이 후보 복안이지만, 벌써부터 실효성과 현실성을 놓고 우려와 논란이 일고 있다. 실제 불평등 해소에 도움이 되는가에서부터 재원 마련에 대규모 증세가 불가피하다는 문제까지 떠안고 있어, 향후 본선 무대에서 날선 검증에 노출될 것으로 보인다. 당내에서도 친문(친문재인) 의원들이 "국가 정책으로 시행하기에는 위험하다"며 당론이 될 수 없다고 반발하고 있어 안방에서부터 도전이 거세다.

그러나 위기 순간마다 강한 추진력을 발휘해 ‘사이다 정치인’이라는 이미지를 만들어온 만큼, 앞으로도 파격적이고 시원한 행보로 장애를 헤쳐나갈 것으로 예상된다. 경기도 재난지원금 100% 지급을 포함해 하천 불법 시설물 정비 사업이나 신천지 시설 강제폐쇄 등 정부나 여론과 각을 세우면서도 ‘해야 할 일은 반드시 해낸다’는 돌파력은 그의 최대 장점과 지지율 상승의 요인으로 꼽힌다. 그러나 정치적 유불리를 가리지 않는 모습이 자칫 좌충우돌이나 불안정이라는 이미지로도 해석된다는 점에서 순탄치 않은 대선가도를 예고하고 있다.

