카카오엔터프라이즈, 아모레퍼시픽에 AI 챗봇 제공

[아시아경제 부애리 기자]카카오엔터프라이즈가 아모레퍼시픽에 인공지능(AI) 챗봇 서비스를 제공한다.

카카오엔터프라이즈는 아모레퍼시픽과 '카카오 i 커넥트톡' 사용 계약을 체결하고 내년 초 서비스를 출시한다고 14일 밝혔다.

'카카오 i 커넥트톡'은 카카오톡 채널, 챗봇 등을 결합한 AI 기반 비즈니스 플랫폼이다.

이번 계약으로 아모레퍼시픽은 카카오톡으로 제품 조회·주문·배송조회·고객문의 서비스를 한번에 제공할 수 있다.

아모레퍼시픽의 공식 온라인몰 '아모레몰'에서 카카오톡으로 고객 채널을 추가 확장해 판매 확대가 기대된다고 회사 측은 밝혔다.

예를들어 이용자가 아모레퍼시픽의 카카오톡 채널 대화창에 '파운데이션 추천해줘'라고 물으면 챗봇이 관련 상품들을 이미지 형식으로 대화창에 띄워준다. 대화창 내에서 구매하기를 클릭해 제품을 구매할 수도 있다.

'카카오 i 커넥트 톡'은 사투리와 비속어를 포괄한 높은 한국어 인식 능력을 갖추고 있다. 이용자가 "꾸안꾸(꾸민듯안꾸민듯)화장품 추천"이라고 물어면 해당 단어를 이해하고 톱10 제품을 추천해주는 식이다.

백상엽 카카오엔터프라이즈 대표는 "카카오 i 커넥트 톡'과 같이 유통·소비재 분야에서 고객 만족도를 향상시키고 실질적인 비즈니스 성과를 이끌어낼 수 있는 디지털 서비스를 지속 확대하겠다" 고 말했다.

