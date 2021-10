서울 공립 유·초·특수학교 임용시험 경쟁률 8.38대 1

평균 경쟁률은 전년(5.64대 1)보다 상승

유치원은 37대 1로 작년보다 2배 이상 급증

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청의 공립 유치원·초등학교·특수교사 임용시험 응시원서 접수 결과 평균 경쟁률이 8.38대 1로 지난해보다 크게 높아졌다.

14일 서울시교육청이 2022학년도 유·초·특수학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수 결과를 안내했다. 공립 교사는 304명을 선발하는데 2547명이 지원해 경쟁률은 8.38대 1이었다.

평균 경쟁률은 전년(5.64대 1)보다 상승했다. 공립학교 선발인원이 전년 대비 34.5%나 감소하면서 지원인원이 2.7%(72명) 소폭 감소했음에도 경쟁률은 높아졌다.

모집 분야별 경쟁률은 ▲유치원 37.29대 1 ▲초등 3.6대 1 ▲특수(유치원) 3.6대 1 ▲특수(초등) 4.64대 1이다. 특히 유치원은 선발인원(42명)이 반토막 나면서 경쟁률이 전년(15.02대 1) 보다 2배 이상 뛰었다.

국립 교사는 4명 선발에 24명이 지원해 6대 1, 사립 교사는 8명 선발에 246명이 지원해 30.75대 1의 경쟁률을 기록했다.

이번에 선발하는 사립학교는 유석초, 동산초, 성신초, 경기초와 특수유치원인 광성하늘빛학교, 특수초등학교인 교남학교까지 총 6곳이다. 이중 교남학교(70대 1), 경기초(52대 1), 성신초(33대 1) 순으로 경쟁률이 높았다.

2022학년도 공립(국립·사립) 유·초·특수학교 교사 임용 선정경쟁 제1차 시험은 11월13일에 실시한다. 시험장소 등 세부 내용은 11월5일 서울시교육청 홈페이지에서 발표할 예정이다.

