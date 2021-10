외국인, 9월 증권투자자금 24.2兆…순유입 전환

한은 14일 '국제금융·외환시장 동향' 발표

외평채 CDS프리미엄 4개월째 18bp…낮은 수준 기록

[아시아경제 장세희 기자]9월 외국인의 국내 증권투자자금이 순유입으로 전환했다. 채권자금은 공공과 민간자금 모두 순유입된 가운데, 유입 규모가 전월 대비 확대되는 모습을 보였다.

한국은행이 14일 발표한 '국제금융·외환시장 동향'에 따르면 9월 중 외국인의 국내 주식 투자자금은 24억2000만달러 순유입됐다.

외국인 주식 투자자금은 5월(-82억3000만달러), 6월(-4억4000만달러), 7월(-30억6000만달러), 8월(44억5000만달러)에 이어 넉 달째 순유출을 기록한 후 순유입으로 전환됐다.

반면 외국인 채권 투자자금은 46억달러 순유입됐다. 순유입 규모는 8월(15억6000만달러)보다 30억4000만달러 증가했다.

주식과 채권 투자자금이 모두 들면서 전체 외국인 증권투자자금은 70억1000만달러로 큰 폭 순유입됐다.

한국 국채(외국환평형기금채) 5년물의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난달 월평균 18bp(1bp=0.01%포인트)로 4개월째 같았다. 코로나19 발생 전인 2019년 평균(31bp)보다 낮은 수준이다.

CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상해주는 일종의 보험 성격의 금융파생상품이다. 해당 국가 경제의 위험이 커지면 대체로 프리미엄도 올라간다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr