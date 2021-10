이수혁 주미대사 "美, 쿼드 확대의사 없어 韓 거론 시기상조"

[아시아경제 유인호 기자] 이수혁 주미대사는 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 “조 바이든 미국 행정부가 중국을 견제하기 위해 일본, 호주, 인도와 함께 만든 협의체인 쿼드(Quad)를 당분간 확대할 의사가 없다”고 밝혔다.

이 대사는 한국이 미국의 쿼드 참여 제안을 받은 적 있냐는 박진 국민의힘 의원 질의에 대해 “지난달 쿼드 정상회담 이후 미국의 관련 설명을 들었다”면서 “쿼드가 당분간 회원국을 확대할 의사를 가지고 있지 않다는 확인을 받았다”고 말했다.

그는 “4개국 이상으로 확대하는 것은 쿼드의 공식 입장이 아니다”고 강조했다. 쿼드는 지난 3월 화상으로 첫 정상회의를 연 데 이어 지난달 백악관에서 첫 대면 정상회의를 가졌다.

미국 내에서는 쿼드를 '쿼드 플러스'로 확대하거나 협력 국가와 분야를 늘려야 한다는 목소리도 나오며, 협력 대상으로 한국과 베트남, 뉴질랜드 등이 거론된다. 이에 대해 한국은 지쿼드 플러스 참여를 요청받은 적이 없다는 입장을 밝혀왔다.

이 대사는 한국의 쿼드 가입 필요성과 관련, “기술과 기후, 공공보건 3개 분야에 개별적으로 참여할 필요가 있으면 할 수도 있다는 입장이지만, 떡 줄 사람은 생각도 안 하는 그런 격인 것 같다”며 “우리가 관심을 적극적으로 표명한 것은 아니지만 쿼드가 확대할 생각이 없기에 시기상조 논쟁으로 보인다”고 선을 그었다.

이 대사는 쿼드에 대해 한국이 소극적 자세를 유지하면 국익 확대의 기회를 놓칠 수 있다는 우려와 관련해 “미국은 한국이 가진 여러 가지 복잡한 상황에 대해 충분히 이해하고 있다”고 답했다.

