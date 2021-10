NH농협은행, 급여이체 신규고객에 노트북 등 경품 제공

10월15일부터 11월15일까지

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 하반기 채용시즌을 맞이해 한 달간 급여이체 신규고객을 대상으로 '농협은행에 빠져라! NH홀릭' 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.

이달 15일부터 해당 기간 동안 농협은행 입출금계좌로 급여(50만원 이상)가 처음 입금된 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲1등 LG노트북 그램(1명) ▲2등 에어팟프로(5명) ▲3등 모바일문화상품권 1만원권(100명)을 제공한다. 참여를 위해서는 인터넷·스마트뱅킹 또는 올원뱅크 이벤트 탭을 통해 이벤트에 응모해야 한다.

응모한 고객 중 이벤트 종료일인 다음달 15일 기준으로 NH농협은행 개인 신용카드(채움) 결제계좌가 농협은행인 고객을 대상으로 추첨을 통해 모바일해피머니상품권 3만원권(200명)도 제공한다. 두 이벤트 모두 중복 당첨 가능하며, 당첨자는 12월중 농협은행 홈페이지에 등재될 예정이다.

농협은행 관계자는 “치열한 금융기관 마케팅 속에서도 급여계좌 및 신용카드 결제계좌를 농협은행으로 선택하는 주거래 고객에 대한 감사의 마음을 담아 이번 이벤트를 준비했다” 라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr