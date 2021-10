이디야커피 “착즙주스 판매량 180%↑”

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 착즙주스 신제품 출시 이후 한 달간 판매량이 전달보다 180% 증가했다고 14일 밝혔다.

‘사과&당근 주스’에 이어 지난 8월 말 ‘감귤&한라봉 주스’와 ‘청포도&케일 주스’를 새로 출시하며 착즙주스 라인업을 강화했다.

계속되는 코로나19 속에 건강한 먹거리를 찾는 소비자들이 늘어나면서 다른 첨가물 없이 과일이나 야채를 그대로 짜서 만드는 착즙주스의 수요 상승이 이디야커피 착즙주스 판매량 증가에 영향을 미친 것으로 보인다.

이디야커피의 착즙주스는 첨가물을 넣지 않고 과일과 채소를 100% 착즙하여 만들어 자연의 맛을 그대로 느낄 수 있는 과채주스다. 누구나 간편하게 즐길 수 있도록 RTD(Ready to Drink) 형태로 선보이고 있다. 패키지 디자인도 신제품 출시에 맞춰 제품의 과채 원료 이미지를 불투명 라벨에 배치해 친근하고 눈에 띄는 디자인으로 변경됐다.

감귤&한라봉 주스는 감귤의 상쾌함과 싱그러운 한라봉의 진한 향이 잘 어우러지며, 청포도&케일 주스는 풍부한 영양성분을 함유한 케일에 청포도를 더해 달콤한 맛을 살렸다. 사과&당근 주스는 은은한 당근 향에 달콤한 사과 맛으로 남녀노소 즐길 수 있다.

