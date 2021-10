尹, 유승민·홍준표 향해 "정신머리 안 바꾸면 당 없어지는 게 나아"

윤석열 "같은 당 후보 與 프레임으로 공격"

"무슨 면목으로 대통령 후보 나왔는가"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 자신을 겨냥한 당내 경선 주자들의 공세를 두고 "정권을 가져오느냐 못 가져 오느냐는 둘째 문제이고, 이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 것이 맞다"고 강하게 비판했다.

윤 전 총장은 13일 국민의힘 제주도당에서 개최한 캠프 제주선대위 임명식에서 "정치판에 들어오니까 이건 여당이 따로 없고 야당이 따로 없다"며 이같이 말했다.

그는 자신이 검찰총장을 역임했던 시절에 대해 "비리가 드러나면 수사를 하고, 수사해서 진상이 드러나면 드러난 대로 처리하고. 그런 상식적인 일을 했음에도 불구하고 (여권은) 저 하나를 죽이려고 탈탈 털었다"고 운을 뗐다.

이어 "그랬더니 '제대로 법을 집행하려다 핍박 받는, 정말 훌륭한 검사'라고 하던 우리 당 선배들이 제가 정치에 발을 들이니 핍박이 갑자기 의혹으로 바뀌더라"며 "민주당과 손잡고 거기 프레임에 (맞춰) 저를 공격하지 않나"라고 지적했다.

윤 전 총장은 특히 같은 당 유승민 후보를 향해 "고발사주 (의혹을) 가지고 대장동 사건에 비유해가면서, 이재명과 유동규의 관계가 저와 수사정보정책관의 관계라는 식으로 (공격한다)"면서 "이게 도대체 야당 대선 후보가 할 소리인가. 이런 사람이 정권교체를 하겠나"라고 질타했다.

홍준표 후보에 대해서도 "어떤 분(홍 후보)은 제주를 한국의 라스베이거스로 만들겠다는데, 제주도민들은 그 사막에 대형관광호텔 시설, 도박장을 때려 넣은 라스베이거스에 살고 싶은가"라고 반문했다.

이어 "이런 무책임한 사이다 발언이나, 건설업자나 좋아하는 이런 공약을 하는 사람들이 우리 당에서 대통령을 하겠다고 나와서 폭탄을 던지고 다닌다"라고 주장했다.

윤 전 총장은 "그분들이 제대로 했으면 이 정권이 넘어가겠으며, 지방선거와 총선에서 박살이 났겠는가"라며 "무슨 면목으로 또 대통령을 하겠다고 나와서 같은 당 후보를 민주당 프레임으로 공격하는가. 참 당이 한심하다"고 꼬집었다.

그러면서 "저야말로 본선에 나가도 끄떡없는 사람"이라며 "다른 사람들은 정치판에서 십수년을 지내왔는데 월급쟁이 공직생활하는 사람한테 도덕 검증이니, 윤리 검증이니 잣대를 들이대는 것이 지나가던 소가 웃을 아닌가"라고 말했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr